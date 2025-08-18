الموت المفاجئ.. تدريب العاملين في المجال الرياضي على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي

تستكمل وزارة الشباب والرياضة فعاليات التدريب العملي لمبادرة “بإيدينا ننقذ حياة”، والتي تنظمها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة CVREP، في خطوة نوعية تعكس التزام الدولة المصرية برعاية الرياضيين والحفاظ على حياتهم، وذلك بالمركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي خلال الفترة من 17 وحتى 24 أغسطس الجاري.

تهدف المبادرة إلى رفع الوعي بخطورة الموت القلبي المفاجئ، وتدريب العاملين في المجال الرياضي على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، واستخدام جهاز إزالة الرجفان الآلي (AED)، إضافة إلى الإسعافات الأولية، وذلك لضمان التدخل السريع والفعال لإنقاذ حياة الرياضيين في الحالات الطارئة.

تأتي المبادرة في إطار التعاون الوثيق بين الإدارات المتخصصة بالوزارة؛ حيث تشارك الإدارة المركزية للطب الرياضي متمثلة في الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية متمثلة في الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر. كما يتم تنفيذ التدريب بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري، وتدار فعالياته من خلال شركة Expand، بما يعكس أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني في دعم صحة وسلامة الشباب المصري.

ومن المقرر أن تنفذ الوزارة أربع دورات متتالية، تستمر كل منها على مدار يومين، بمشاركة واسعة للعاملين بالمجال الرياضي في مختلف المديريات والهيئات:

• الدورة الأولى: العاملون في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.

• الدورة الثانية: العاملون في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة.

• الدورة الثالثة: أخصائيو التأهيل والقياسات بالمشروعات القومية التابعة للوزارة (الموهبة الرياضية – البطل الأوليمبي – الموهبة الحركية – كابيتانو مصر) بجانب الاتحادات الرياضية.

• الدورة الرابعة: العاملون بالمجال الرياضي في عدد من مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، مع تركيز خاص على المحافظات الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء.

ويحصل المشاركون بعد اجتياز التدريبات والاختبارات على شهادات معتمدة تؤهلهم للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة وإنقاذ الأرواح.

يُذكر أن الوزارة نفذت في إطار المبادرة أكثر من 9 دورات تدريبية ناجحة خلال الفترة الماضية، استفاد منها مئات العاملين في الأجهزة الطبية والإدارية بالأندية والمنتخبات القومية ومراكز الشباب. وتستهدف الوزارة من خلال هذه المرحلة تغطية جميع الهيئات الرياضية في محافظات الجمهورية، لضمان أن يصبح كل كيان رياضي قادرًا على مواجهة الطوارئ الطبية بفاعلية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن مبادرة “بإيدينا ننقذ حياة” تأتي في إطار حزمة البرامج الوطنية لرعاية الأبطال والرياضيين، وتعكس توجه الدولة نحو تمكين الكوادر الرياضية بالمعرفة والمهارات اللازمة لإنقاذ الأرواح، بما يتسق مع استراتيجية الدولة المصرية في بناء الإنسان، والحفاظ على صحته وسلامته كأولوية وطنية قصوى.