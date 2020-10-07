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شوشة: الرئيس السيسي وجه بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء مهما كانت التكلفة..فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:46 م
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
إبراهيم القادري
قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إن هدفنا احداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن السيناوي مؤكدا علي أنهم قدموا 2600 وحدة سكنية لاهالي سيناء.


وأضاف شوشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان إيجار هذه الوحدات يصل إلى 100 جنيه بعد تحمل الدولة فرق التكلفة لافتا الى ان محافظة شمال سيناء بها 6 مدن رئيسية.

واوضح عبد الفضيل ، أن أراضي شمال سيناء تنتج اجود انواع الفاكهة والمواطن السيناوي لدية خبرة كبيرة في الزراعة.


وتابع : ان ترعة السلام ساهمت في زراعة 400 ألف فدان في شمال سيناء لافتا إلى انهم ينتظرون نهضة زراعية قد تصل الي مليون فدان مع دخول الشريحة الثالثة من التجمعات البدوية.

واستكمل : أن المواطن السيناوي يستلم 5 افدنة بها المياه في كل التجمعات البدوية لخدمة مشروع الدولة في النهضة الزراعية  لافتا الي ان الرئيس السيسي وجه بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء مهما كانت التكلفة.

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