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محافظات

محافظ شمال سيناء يؤكد على دور الأزهر الشريف التنويري والتوعوي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:42 م
اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
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احمد صالح
أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، علي دور الأزهر الشريف التنويري والتوعية الدينية ونشر قيم التسامح بين الناس ورعاية الفكر المعتدل في مصر وفي جميع دول العالم.

وأضاف المحافظ خلال استقبال القافلة الدعوية للأزهر الشريف بشمال سيناء ، أن الأزهر الشريف مشعل التنوير في العالم كله جامعًا وجامعة..مؤكدًا علي أن للأزهر الشريف دور كبير في محافظة شمال سيناء.

أشار المحافظ ،إلي أن قافلة الأزهر الدعوية تضم 16 من كبار علماء الأزهر الشريف من بينهم 4 سيدات، لتنفيذ ندوات توعوية ثقافية ودينية بمراكز الشباب والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي بمدينتي العريش وبئر العبد، فضلًا عن خطبة الجمعة بعدد من مساجد المحافظة الكبري.

كما تضم قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي علي المرضي وتقديم العلاج اللازم بالمجان، وإجراء العمليات الجراحية في مستشفي نخل المركزي بوسط سيناء.

ولفت المحافظ أن القافلة الطبية تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب في جامعة الأزهر الشريف، في مختلف التخصصات الطبية مثل" الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء والولادة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الجلدية، العظام ، المسالك البولية، الصيدلة ".

قال المحافظ أن زيارة القافلة إلي محافظة شمال سيناء تستمر لمدة 5 أيام متتالية برعاية كريمة من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

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محافظ شمال سيناء يؤكد على دور الأزهر الشريف التنويري والتوعوي
محافظ شمال سيناء يؤكد على دور الأزهر الشريف التنويري والتوعوي
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