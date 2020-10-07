الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية: تعافي 75 إلى 80 % من مصابي كورونا عالميا

كشف الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، تطورات فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا ب فيروس كورونا المستجد.









وأكد عودة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "غرفة الأخبار"، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم يتزايد كل يوم، مشيرا إلى أن عدد من أصيب بالفيروس حول العالم يتجاوز 35.7 مليون شخص.









وتابع الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الاوروبية الشرق أوسطية، أن من 75 إلى 80 % من مصابي كورونا حول العالم تعافوا وهذا أمر مطمئن، لافتا إلى أنه علينا المحافظة على النصائح وفي نفس الوقت الاجراءات الحكومية وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة وعمل تباعد اجتماعي.









وفي السياق نفسه أشار الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الاوروبية الشرق أوسطية، إلى أن منظمة الصحة العالمية تتعامل مع أزمة كورونا بشكل واضح للجميع.