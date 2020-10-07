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فن

المرأة التي تقرأ مخلوق خطير.. هند صبري تخطف أنظار متابعيها بالضفائر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:20 م
هند صبري
هند صبري
ميرنا محمود
شاركت الفنانة هند صبرى جمهورها ومتابعيها بصورة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

و علقت هند صبري : "المرأة التي تقرأ جيدًا هي مخلوق خطير". 

وظهرت هند صبري بإطلالة ناعمة بالضفائر مرتدية شميز ابيض واعتمدت في الماكياج علي الالوان التي تبرز جمالها .

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و حازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي : قمر ، تجنني ، جميلة جدا .

يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.
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