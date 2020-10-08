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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب احتراق مطعم شهير فى المعادي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
حريق
حريق
اسلام مقلد
امرت جهات التحقيق، بانتجاب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزراة  الداخلية، لمعاينة موقع حريق التهم مطعم بمنطقة المعادي، وأخذ عينات منه لبيان اسباب اندلاعه لمعرفة هل هناك شبهة جنائية من عدمه وراء اشتعاله.

وتستمع النيابة لأقوال عدد من شهود العيان من العاملين داخل المطعم لبيان اسباب اندلاع الحريق وبدايته.

والتهم حريق هائل مطعما بمنطقة المعادى، وتسبب تصاعد أعمدة الدخان فى سماء المنطقة فى إحداث حاله من الفزع لدى الاهالى خاصة بعد أن التهمت النيران عددا من الاشجار المحيطة بالمحل.

تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مطعم ليلة افتتاحه بشارع النصر فى منطقة اللاسلكى بالمعادى.

وعلى الفور تم توجيه ٥ سيارات اطفاء وجار التعامل مع النيران قبل ان تمتد لباقى المحال والعقارات المجاورة.
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