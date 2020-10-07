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فن

شاهد.. صور جديدة من حفل عمر كمال بـ لبنان

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:18 م
صدى البلد
سيد احمد
شارك الفنان عمر كمال جمهوره بعدة صور له من حفله بـ لبنان وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وحازت الصور إعجاب متابعيه وجاءت التعليقات كالتالي:


منور يا فنان - نجم مصر - بحبك جدا

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وقال الفنان عمر كمال، إنه ملتزم بقرار نقابة الموسيقيين ولا يشارك في أي حفلات بمصر مطلقًا، وتابع:" أنا ماشى كويس جوه الحيط وملتزم بالتعليمات.. وانا بنفذ القرار جوا مصر ومش شغال".


وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن يمد يده بمبادرة إلى نقابة الموسيقيين وعلى استعداد تام لتنفيذ أي قرار يصدر من النقيب هانى شاكر.


وتابع عمر كمال :"كلاكيت تانى مرة..أنا بعمل مبادرة وبمد إيدى، واللى أنت حضرتك والأستاذ هانى شاكر تتفقوا عليه .. أنا تحت أمر حضرتك، هنفذه بالحرف".

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عمر كمال لبنان 🇱🇧❤️

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