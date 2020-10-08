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حوادث

حبس مدير مخبز بلدي لاستيلائه على 5 ملايين جنيه

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
محكمة
محكمة
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس المدير المسئول عن مخبز بلدي بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من اموال الدعم دون وجه.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على أسبابها الحقيقية.

وكان رجال مباحث التموين تمكنوا من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة القاهرة لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى قدره ٥ ملايين جنيه من أموال الدعم دون وجه حق .

وتبين قيام المتهم بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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