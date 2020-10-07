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أخبار العالم

لجنة الاستخبارات بالكونجرس الأمريكي: يجب التعامل مع تركيا بحزم

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:14 م
صدى البلد
قسم الخارجي
هاجم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، اليوم الأربعاء، تركيا، مشككا في كونها حليفا للولايات المتحدة، ومطالبا بالتعامل معها بحزم. 

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أن تدخل تركيا في الصراع العسكري بمنطقة قره باغ على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان يؤجج لتدويل الصراع. 

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن "قلق واشنطن العميق" إزاء تقارير تحدثت عن استعدادات تجريها تركيا لاختبار منظومات الدفاع الصاروخي "إس-400" التي اشترتها من روسيا.


وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء: "إننا على علم بورود هذه التقارير وما زلنا نعارض بشكل قاطع شراء تركيا لمنظومات الصواريخ المضادة للطائرات إس-400، نحن قلقون للغاية بشأن التقارير التي تفيد بأن تركيا تواصل جهودها الرامية إلى بدء تشغيل إس-400".


وذكرت صحيفة "يني أكيت" التركية في وقت سابق الثلاثاء، أن الجيش التركي قد يجري قريبا اختبارات على منظومات "إس-400" بالقرب من شاطئ البحر الأسود. 

ونشرت الصحيفة لقطات مصورة قالت إنها تظهر نقل الجيش لأجزاء من "إس-400" تجاه ولاية سينوب شمال البلاد عبورا بمدينة سامسون، ولفتت إلى أن غلق السلطات المجال الجوي فوق سينوب يتعلق بالتحضيرات للتجارب المرتقبة.

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