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كله ضرب مفيش شتيمة.. تعليق ساخر من تامر أمين ضد القنوات الإرهابية..فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:30 م
الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
إسراء صبري
علق الإعلامي تامر أمين على ما تبثه القنوات المعادية لمصر قائلا، "هاتولي بس بلد في أي مكان في العالم يبقى فيه قناة واثنين وثلاثة اتعملوا بس عشان يكسروا فيها".

وأكمل "أمين" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أي بلد بيبقى ليها معارضين سواء للرئيس أو للحكومة، معقبا: أمريكيا وروسيا وغيرهم من الدول فيهم مظاهرات بس مفيش دولة فيهم بيحصل معاها كدا".

وتابع: قناة الجزيرة عملت قناة مخصوص لمصر وسمتها الجزيرة مباشر مصر، معقبا: "هو مفيش غيرنا ياجزيرة".

وأضاف لماذ لم تخصص الجزيرة قناة لقطر أو السعودية أو الكويت أو تونس مثلما فعلت مع مصر، متابعا: معملوش قناة غير لمصر وبيمسكوا فيها الشاكوش ويدبوا في مصر".

وأردف" الجزيرة منفعتش راحوا لأردوغان وعملوا قنوات بتضرب في مصر بس..كله ضرب مفيش شتيمة"، معقبا: مصر هي الجائزة الكبرى والهدف بالنسبة لهم.

واسترسل: إحنا لو وقفنا على رجلينا هنخوف أي حد وأعظم قوة..عندنا شعب وجيش وإرادة وحراسة وبركة من ربنا وعشان كدا إحنا نخوف".


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