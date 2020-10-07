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متحدثة السياحة: الكثير من الإجراءات تم اتخاذها لمساندة قطاع السياحة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:36 م
صدى البلد
عادل نصار
قال الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة الصحة والآثار، إن العالم كله تأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الدولة قدمت مجموعة تحفيزية لقطاع السياحة ولدعم العمالة المدربة في القطاع. 

وأضافت بهجت، في مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، أن الكثير من الاجراءات تم اتخذها لمساندة القطاع، لافتا إلى أن حركة السياحة تعود "شوية بشوية".

 وأكدت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة الصحة والآثار، أن مصر اتخذت الكثير من القرارات الهامة وواجهت الكثير من المعوقات فيما يخص أزمة فيروس كورونا لقطاع السياحة. 
وأشاد الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة الصحة والاثار، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي. 
اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهود استئناف الحركة السياحية، وكذلك ما يتم تقديمه من حزم تحفيزية لدعم قطاع السياحة، حيث وجه بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي وتثبيت أوضاعها، خاصةً في ظل الدعم الحكومي للقطاع استجابةً لتداعيات جائحة كورونا، وكذا البرامج الحكومية التحفيزية الموجهة في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة «أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار».

ووجه الرئيس بمواصلة جهود الارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، في إطار نهج الدولة المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية وإقامة المتاحف، وأبرزها المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة.

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