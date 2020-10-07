عوض تاج الدين : كورونا وباء عالمي والإصابات المُعلنة ليست حقيقيًة من الشق الفني ..فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية ، إن فيروس كورونا وباء عالمي ولا توجد مصلحة من إخفاء أعداد الإصابة وأكد علي أن عدد الإصابات المُعلن ليس حقيقيًا من الشق الفني وهناك فرق بين العدوى والمرض لافتا إلى ان نسبة الإصابة بكورونا قد ترتفع في فصل الشتاء.





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية ، اننا نقوم بفحص للمسافرين قبل ركوب الطائرة بـ 72 ساعة ونقوم بمتابعتهم فور وصولهم الي المواني المصرية ويجب ان نراعي الخطوات الاحترازية والوقائية .





واوضح تاج الدين ، ان الخوف من فيروس كورونا يجب ان يظل متواجدا حتي بعد الشفاء من فيروس كورونا ونحن في مرحلة ان الكورونا مازالت متواجدة مؤكدا علي ان العالم يشهد موجة جديدة من فيروس كورونا .





وتابع : ان الكوادر الطبية والمصابين بالأمراض التنفسية والسيدات الحوامل يجب عليهم أخذ التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية ويجب تطعيم الأطفال من سن 3 سنوات الي 12 سنة علي مرحلتين أيضا ضد الانفلونزا الموسمية .



