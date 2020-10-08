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حظك اليوم الخميس 8 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:25 ص
حظك اليوم الخميس
حظك اليوم الخميس 8 - 10 - 2020
هاجر هانئ
يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس 8-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الحمل
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يمنحك كل اللباقة والدبلوماسية ويساعدك ذلك على حل مواقف دقيقة.
عاطفيا واجتماعيا: تتمتع بخيال خصب يحقق لك فائدة وتهتم اليوم بالمناقشات والحوارات التي توسع مداركك.

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه في خطواتك، ومع ذلك قد تساعدك "فينوس" أن تتغلب على التشوش العاطفي.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تعمل بخشونة كي تحقق مكسبا ونجاحا، وأن تدرس جيدا.

برج الجوزاء
مهنيا وعائليا: روح الفكاهة تساعدك اليوم على التعامل مع المستجدات.
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك تعتمد أسلوبا مؤثرا وتبدو فاتنا ومقنعا للجنس الآخر.


برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحمي نفسك من العيون ومن المتربصين.
مهنيا وصحيا: تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن كل ما يثير أعصابك.. واليوم مناسب للعناية بنفسك وبصحتك.

برج الأسد
مهنيا: رغم الضغوط.. يمدك الفلك بالقدرة على تنمية أعمال وتقوم بواجبك على أكمل وجه.
عاطفيا: القمر في وضع داعم يعدك اليوم بأوقات سعيدة تجمعك بمن تحب.

برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك طاقة وتعرف كيف تستغل الفرص المتاحة.
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس يجعلك اليوم تميل للتشدد والعصبية، وينصحك الفلك ألا تبدد طاقتك في انفعالات لا طائل من ورائها.

برج الميزان
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم ملهما وتلعب الصدفة دورا في حياتك.
اجتماعيا وعاطفيا: التناغم الفلكي يدفعك للاهتمام بشخص في محنة وتقدم له يد العون.

برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: تتحرر من بعض القيود وتتجه إليك الأنظار وتستمتع بصحبة الأحباب والأصحاب.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يتحسن تدريجيا ويمنحك فرص أفضل وأفكارا مبتكرة لتنمية أموالك.


برج القوس
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل اليوم للعناد والمقاومة.. اصبر وتعامل بهدوء.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك يجعلك مشوشا وقد تنتابك هواجس، وعليك أن تتأكد من صحتها لتحمي حقوقك.


الجدي
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد داعمان ويعدك ذلك بأجواء هادئة وتتألق مواهبك.
عائليا ومهنيا: القمر في منزلك السادس يشحذ إصرارك ويشغلك القيام بواجباتك وتعمل بكل ما تملك من طاقة.

برج الدلو
مهنيا: الشمس في منزل الحظ تمنحك القدرة على إثبات وجودك واستدراك أي خطأ أو تقصير.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك اليوم تبدو أجمل خاصة عندما تظهر مشاعرك الجميلة.

برج الحوت
عاطفيا وعائليا: قد تواجه بعض الخلافات وعليك أن تقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.
مهنيا: تميل لعدم التساهل والفلك ينصحك بالصبر والتسامح ولا تتسرع في غضبك عند أول معارضة فكرية.















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