أفضل وأرخص هواتف ذكية فى الأسواق.. تعرف على المواصفات.. صور

في ظل توافر العديد والعديد من الهواتف الذكية، أصبح الاختيار بينها أمر صعب، خاصة مع توافر الإمكانيات الضخمة، وتتواجد العديد من أنواع الهواتف مختلفة الفئات، سواء الرائدة أو المتوسطة، وحتى الإقتصادية، الأمر الذي يدفع الشركات لتقديم أرخص الهواتف الذكية بأفضل الأسعار، فهو المطلب الرئيسي للكثير من المستخدمين.





و فيما يلى ننشر قائمة بأرخص 5 هواتف ذكية بأفضل المواصفات في سوق الهواتف الذكية:





1- Realme 5s









يأتي Realme 5s بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD، مع كاميرا أساسية رباعية بقوة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، و أخري أمامية بدقة 13 ميجابيكسل.





جاء Realme 5s بمعالج قوي من نوع كوالكوم Snapdragon 665، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.





ويمتلك بطارية عملاقة سعة 5000 ميللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع بقوة 10 واط، ويأتي الهاتف بسعر 15000 روبية هندية بما يعادل 4 آلاف جنيه مصري.





2-Xiaomi Redmi 8A









يأتى Redmi 8 بشاشة قياسها 6.22 بوصة من نوع IPS LCD، ويمتلك Redmi 8 معالجا قويا من نوع The Snapdragon 439، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزينية سعة 32 و 64 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.





ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 5000 ميللى أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 18 واط، بسعر مقابل 112 دولارًا أمريكيًا لنسخة 32 جيجابايت مايعادل 1820 جنيه، و 126 دولارًا لنسخة 64 جيجابايت، مايعادل 2050 جنيهًا مصريًا.





3-Samsung Galaxy M11









يأتى Galaxy M11 بشاشة مقاس 6.4 بوصة من نوع LCD، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 و 5 و 2 ميجابكسل، مع معالج من نوع Snapdragon 450، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت، يمكن زيادتها بكارت ذاكرة خارجية.





كما تم تزويده ببطارية ضخمة سعة 5,000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، يأتي بسعر 154 دولار، بما يعادل 2400 جنيه مصري.





4- Xiaomi Redmi 9









يأتي Xiaomi Redmi 9 بشاشة قياس 6.53 بوصة من نوع LCD ، مع نوتش صغير يحمل كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رباعية، أساسية بدقة 13 و8 و5 و2 ميجابكسل.





ويحمل معالجًا Helio G80، بذاكرة عشوائية رام 3 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 32 جيجابايت، و يحمل بطارية كبيرة سعة 5020 مللي أمبير، تدعم شحن سريع 18 واط، يأتي بسعر 120 دولار بما يعادل 1900 جنيه مصري.





5-Samsung Galaxy A20













يأتي الهاتف بشاشة AMOLD قياس 6.4 بوصة، بالإضافة لكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 و 5 وميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.





يحمل Galaxy A20 معالج من نوع Exynos 7884، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، و إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي حتى 512 جيجابايت.



