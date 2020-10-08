ناس عاوزين يفيدوا الكورة في مصر| ميدو يُحيّي اللجنة الخماسية

وجه أحمد حسام ميدو التحية للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، مشددا على أنهم ينفذون قرارات مهمة ستفيد الكرة المصرية.





وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: " أُحيِّي اللجنة الخُماسية علي بيانها اليوم ، بخصوص موعد فترتي القيد ، ونظام الإعارة، كُل الناس بتتكلم ، بس مش كُله بينفِّذ.. وبعيدًا عن إنهم ناس محترمة ، وناس فعلًا عايزة تطوَّر الكرة المصرية؛ لكن أهم ما يُميِّزهُم ، إنهم مش داخلين انتخابات اتحاد الكرة المُقبِلة".





وأضاف: "أتوقَّع أن تُقام مُستقبلًا، مسابقات لأندية شمال افريقيا فقط ".





وأصدر اتحاد الكرة تعليمات القيد استعدادا للموسم الجديد 2020 - 2021.

وأبقى اتحاد الكرة على نفس تعليمات قيد الموسم الماضي بشأن عدد اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق، بحيث يسمح لكل فريق قيد 30 لاعبا.

كما حدد الاتحاد عدد الأجانب بـ4 لاعبين، على أن يتم تقليص عدد الأجانب في الموسم القادم، بالإضافة للاعب آخر من فلسطين أو سوريا أو شمال أفريقيا يعامل معاملة اللاعب المصري، على أن تُطبق تلك المادة هذا الموسم فقط.

أما الإعارات، فأتاح اتحاد الكرة للأندية إعارة أي لاعب بمدة لا تتجاوز مدة عقده الأصلي بحد أقصى خمسة لاعبين، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار أو المستغنى عنه أو الذي أنهى عقده بالتراضي من قائمة ناديه وقيد لاعب منه بحد أقصى خمسة لاعبين.

كما أغلقت اللائحة الجديدة الباب أمام المدرب الذين يفسخ تعاقده مع ناديه من جانبه، من الانتقال لتدريب ناد آخر، مع إمكانية انتقال المدرب لتدريب نادي آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين فقط بالموسم.





وتطرق ميدو للحديث عن علي ماهر قائلا: "سعيد بنجاحه مع المصري لكونه مدرب صاحب فكر".