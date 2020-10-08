أخبار التوك شو| حقيقة تخفيض تصالح البناء وأسعار الوقود.. ولواء طيار بـ حرب أكتوبر يشكر أبو العينين على مواقفه الوطنية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





قال المحامى بالنقض حسن أبو العينين، محامي ضحايا الطبيب المتحرش، إن طبيب الأسنان المتهم بـ التحرش، لا يزال خارج السجن، وأسرة المجني عليهم رفضوا التصالح مقابل 100 ألف جنيه لكل واحد.





قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه حتى الآن وصل عدد المتقدمين لطلبات التصالح الى مليون 750 ألف طلب، متابعا: هناك زيادة كبيرة في أعداد التصالح خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة للتسهيلات التي تقدمها المحافظات.





قال الإعلامي مفيد فوزي، إن من أعظم الفضائل التي يتمتع بها الرئيس السيسي هي الإنصاف، متابعا "الرئيس السيسي أنصف الراحل محمد نجيب".





قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن البترول سلع ترتفع و تنخفض ، موضحًا ان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تم تشكيلها مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن هذه اللجنة هى من تحدد الانخفاض أو الارتفاع فى أسعار المنتجات البترولية.





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية ، إن فيروس كورونا وباء عالمي ولا توجد مصلحة من إخفاء أعداد الإصابة وأكد علي أن عدد الإصابات المُعلن ليس حقيقيًا من الشق الفني وهناك فرق بين العدوى والمرض لافتا إلى ان نسبة الإصابة بكورونا قد ترتفع في فصل الشتاء.





قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري الطيار الذى بث الرعب في قلب العدو بحرب أكتوبر إنه كان ينتظر المشاركة فى حرب الانتصار، وبالفعل شارك فى حرب أكتوبر التى انتصر فيها المصريون على العدو الإسرائيلي، مؤكدًا أنه منذ عام 52 وهو ينتظر.





قدم اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، الطيار الذى بث الرعب في قلب العدو بحرب أكتوبر، التحية للنائب محمد أبو العينين لمواقفه الوطنية، موضحًا : " أبو العينين استضاف أصحاب القرار فى أمريكا من أجل مصر.



