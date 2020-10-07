لن ينخفض.. اقتصادي يصدم الجميع بشأن أسعار الوقود

قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن البترول سلع ترتفع و تنخفض ، موضحًا ان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تم تشكيلها مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن هذه اللجنة هى من تحدد الانخفاض أو الارتفاع فى أسعار المنتجات البترولية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر " المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن لجنة التسعير تعقد كل ثلاثة أشهر، ويحق لها زيادة أو خفض 10% من قيمة اللتر.





ولفت إلى أن لجنة التسعير قامت بتخفيض سعر الوقود أكثر من مرة فى الفترة الماضية، وكشف أن أسعار البترول لن تنخفض فى الفترة المقبلة، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا التى تهدد جميع الدول.





وأشار إلى أن سلطنة عمان تشهد تغيرا فى أسعار البترول كل شهر، وفى أمريكا أسعار البترول تختلف من ولاية لـ ولاية.





قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي ، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.25 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.5 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.5 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 6.75 جنيه للتر للسولار وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه للطن، حيث أنه لم يتم تخفيض الأسعار فى الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعه فى الأسعار خلال الربع الحالى و ذلك تأكيدًا لمبدأ الشفافيه و المصداقية من اللجنه تجاه المواطنين حيث أنه أُعلنت هذه التوصيه و التوجه فى الربع السابق.



