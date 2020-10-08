قبل خوض دوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة يصدم جماهير النادي الأهلي

من جديد في قائمته بالموسم الجديد".

وأتم تصريحاته، قائلًا "بنهاية بطولة الدوري تنتهي عقود اللاعبين مع الفريق، وبالتالي لن يكون أحمد فتحي مقيدا في قائمة الفريق المحلية، ولا يحق له المشاركة قاريًا".









وكانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، قررت استمرار تعليمات القيد الخاصة فى الموسم الجارى فى الموسم المقبل 2020 -2021؛ نظرًا لضيق الوقت وصعوبة تقبل الأندية لأى تغييرات قد يتم فرضها خلال فترة القيد الصيفية.









وجاءت تعليمات القيد الصيفية التى أبقى العمل بها اتحاد الكرة على النحو التالي:









- استمرار قائمة الـ30 لاعبا فى الموسم المقبل.





- 5 استبدالات لكل فريق على مدار الموسم، فى فترتى القيد الشتوى والصيفى بحيث إذا استبدل أحد الفرق لاعبان قبل بداية الموسم، يصبح أمامه فرصة استبدال 3 آخرون فى فترة القيد الشتوية بشهر يناير، وهو نفس النظام الذى كان معمول به فى الموسم الحالى.





- إعارة 5 لاعبين لكل نادٍ كحد أقصى فى الموسم المقبل، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار من القائمة مع أحقية النادى فى قيد لاعب آخر بدلًا منه، ثم إعادة قيده مع عودته لناديه مع انتهاء الإعارة بحد أقصى 5 لاعبين.





- الإبقاء على 5 لاعبين أجانب محترفين فى صفوف الأندية فى الدورى المحلي.





- اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا أو فلسطين أو سوريا كلاعب محلى.





- تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل 2021 -2022.



