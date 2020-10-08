AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

50 مليون جنيه استرليني.. الأمير ويليام يطلق جائزة نوبل للبيئة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
نهى حمدي
يطلق دوق كامبريدج اليوم، الخميس، جائزة "نوبل" للبيئة، وهي الجائزة الأكثر شهرة في التاريخ، وذلك بعد مناقشات مع السير ديفيد أتينبورو حول كيفية إصلاح الكوكب بحلول عام 2030، وخصص الأمير جائزة قدرها 50 مليون جنيه استرليني للفائز.


يأمل ويليام أن تحفز المنافسة العالمية الجديدة على تغيير البيئة، وتساعد على إصلاح كوكبنا خلال السنوات العشر القادمة، على أن تكون فترة حاسمة بالنسبة للأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


وستقدم المسابقة خمس جوائز بقيمة مليون جنيه يتم منحها كل عام على مدى السنوات العشر القادمة، مما يوفر ما لا يقل عن 50 حلًا لأكبر المشاكل البيئية في العالم بحلول عام 2030.


وقالت مصادر ملكية إن الدوق أخذ عباءة والده وجده ليصبح رائدًا عالميًا على المسرح العالمي فيما يتعلق بأكبر القضايا البيئية في العالم.


خلال الفترة التي قضاها في ناميبيا وكينيا وتنزانيا في معالجة قضايا الحفظ والتجارة غير المشروعة في الحياة البرية، كان مصدر إلهامه لاستكشاف حلول دائمة للتحديات البيئية العالمية.


بعد محادثة مع السير "يفيد أتينبورو"في لندن، ناقش الناشط الملكي فكرة لإنشاء جائزة لن تحفز فقط الجهود العالمية لحماية البيئة واستعادتها، بل تساعد أيضًا في إصلاح الكوكب بحلول عام 2030.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نحتاج 3 سنوات لتحقيق الوعي.. ياسمين فؤاد: نتعاون مع وزير التعليم لإضافة المعلومات البيئية في المناهج الجديدة

"الأدب البيئي ونهاية العالم".. يصدر حديثًا عن دار النخبة لـ ريهام رفعت

مكون من 14 ماسة.. حكاية خاتم خطبة الأميرة ديانا

كيت ميدلتون تستعير مجوهرات بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني من الملكة إليزابيث.. صور

بعد تطبيع إسرائيل والإمارات.. ماذا يعني ترشح ترامب لجائزة نوبل ؟

شاهد.. أصغر وريث للعرش البريطاني يتحدث لأول مرة

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد أحمد مظهر.. 3 نساء في حياة فارس السينما

تجمع بين الأناقة والجرأة.. 10 صور لـ زوجة محمد دياب في عيد ميلادها

حدث ليلا.. الإمام الأكبر يطمئن على الجامع الأزهر ويطلب تقريرا عاجلا.. ومرتضى منصور: الجنايني أبلغني بقرار عزلي

ما الحكمة من الاستغفار ثلاث مرات بعد الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

هل تقبل صلاتي وأنا كسلان؟.. الإفتاء تجيب

في عيد ميلاد ميادة الحناوي.. عمرها الحقيقي وغيرة زوجة محمد عبد الوهاب منها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنسبة 70 % .. دراسة: مرضى الربو أقل عرضة للوفاة بسبب كورونا

كم من الوقت يستغرق لخفض ضغط الدم؟.. دراسة تكشف المدة وتقدم نصائح مهمة

أم تلجأ إلى فكرة ذكية لحماية طفليها من خطر التعرض للاختطاف.. شاهد ما فعلته