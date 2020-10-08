صحة الدقهلية: 700 حملة تفتيشية مفاجئة و111 محضر مخالفات على الصيدليات

أ علنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها اليوم الخميس أنه فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ،قامت فرق التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالدقهلية بـ 700 حملة تفتيشية على الصيدليات العامة والخاصة والمخازن وتحرير عدد 111 محضر شرطة لمخالفات متنوعة بالصيدليات.



واضاف البيان انه تم عمل حملة تفتيشية على صيدليات الخدمة الليلية بمختلف المحافظة ،والتفتيش المفاجئ على مخازن الأدوية بواقع 17 حملة تفتيشية خلال شهر سبتمبر الماضي لهذا العام 2020 م كما تم إصدار 15 قرار إلغاء ترخيص وذلك لوجود مخالفات .





وأشار إلى فرق التفتيش الصيدلى قامت بالتفتيش المفاجئ على عدد 113 مركزاً طبياً ووحدات صحية بمعرفة الإدارات والإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، وتم استصدار 33 قرار ترخيص لمؤسسات صيدلية.



من جانبه وجه الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة الشكر لفرق التفتيش الصيدلى بالإدارات الصحية وكذلك الشكر والتقدير للإدارة العامة للتفتيش الصيدلى والإدارة العامة للصيدلة بالمديرية على الجهد المبذول، وحث فرق التفتيش على بذل المزيد من الجهد لإحكام الرقابة على سوق الدواء.



