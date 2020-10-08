مهووس بتصوير عشيقاته أثناء مضاجعتهن.. التحريات عن عنتيل الجيزة: يمارس الجنس منذ 3 سنوات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات وتفاصيل جديدة في واقعة القبض على عنتيل الجيزة المتهم بتصوير سيدات أثناء ممارسة الرذيلة معهن.

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وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، إلى أن المتهم بدأ تلك الوقائع منذ أكثر من ٣ سنوات، عندما استأجر شقة بالقرب من منطقة إمبابة خارج قرية البراجيل بأوسيم بعيدا عن منزله وأعين زوجته وأولاده لاستقبال السيدات بها لممارسة الرذيلة معهن.











وأضافت التحريات برئاسة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن المتهم مهووس بتصوير كل فتاة أو سيدة في السهرات الحمراء، ومنهن من كانت تعلم بتصويرها ومنهن من صورها دون علمها، وأيضا هناك سيدات متزوجات وأخريات لسن متزوجات وغيرهن كان يستقطبهن المتهم من فتيات الشوارع.











وشرحت التحريات أنه فور تداول تلك المقاطع على الهواتف المحمولة ونقل مواقع التواصل الاجتماعي لها، تحركت مباحث أوسيم برئاسة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث أوسيم، لفحصها وتمكنت من تحديد هوية سيدات بها والتوصل إلى هوية المتهم، خاصة أنه لم يظهر سوى في مقاطع صغيرة بفيديوهات قليلة لا تتعدى ٣ فيديوهات من بين عدد كبير من المقاطع، حيث كانت يتعمد تصوير السيدات بمفردهن كنوع من الابتزاز في حالة رفضها عدم إقامة علاقة معه أو الانفصال عنه، وترأس الرائد وليد كمال، رئيس مباحث نقطة البراجيل، قوة أمنية قوة امنية نجحت في ضبط المتهم قبل فتك الأهالي به، خاصة عندما انتشرت مقاطع الفيديو بشكل واسع في البلدة.











وجرى تحريز هاتف المتهم بما يحوي من فيديوهات وتقديمه للنيابة العامة.











وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم يقوم باستدراج السيدات وتصويرهن في أوضاع مخلة، كما تبين أنه كان على علاقة بإحدى السيدات بمنطقة البراجيل، واكتشف زوجها علاقتهما، وتحصل على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم.











وأضافت التحقيقات أنه بعد ذلك انتشرت صورا وفيديوهات، لـ"عنتيل الجيزة"، رفقة ضحاياه، بين الأهالي بالمنطقة، وأن أحدهم من نشرها على فيسبوك.









وتبين من التحريات أنه تم تحديد هوية 4 سيدات من ضمن ضحايا "عنتيل الجيزة"، حيث يوجد صور وفيديوهات لـ16 سيدة من ضحاياه وأن السيدات المحدد هويتهن، لم يتهمهن زوج أحداهن بالزنا، مبينًا أن المتهم متزوج ولديه أولاد، وكان يقيم علاقات جنسية مع ضحايا داخل شقة مستأجرة دون علم أهله.









وأشارت التحريات إلى أن المتهم أربعيني، ويعمل جزارًا، وكان يصور السيدات، أثناء ممارسة الرذيلة معهن، في شقة مستأجرة بمنطقة البراجيل، التابعة لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة.









وتوصلت تحريات رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، إلى أن "عنتيل" الجيزة، الذى تم ضبطه، لاتهامه بممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن في أوضاع مخلة، دون علمهن، تم التحفظ عليه من جانب عدد من المواطنين المتضررين، وحاولوا الاعتداء عليه والفتك به، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من إنقاذه، واقتياده وسط حراسة أمنية مشددة إلى قسم الشرطة، وتم التحفظ على هاتفه المحمول، وبفحصه عثر به على عدد من مقاطع الفيديو المخلة التي صوّرها للسيدات.