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حوادث

فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا عقب طلاقها في الصف

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:33 م
فلاح يجبر ابنته علي
فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا
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ندى حمودة - أحمد مهدي
اجبر فلاح ابنته علي معاشرته جنسيا معاشرة الازواج بعد طلاقها واقامتها برفقته بمنزل بالصف، وتمكنت مباحث الجيزة من ضبطه. 

وكشفت التحقيقات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الفتاة 21 سنة كانت متزوجة منذ قرابة عامين وانفصلت عن زوجها، منذ 3 أشهر،  وأثناء وجودها في منزل والدها، دخل عليها غرفة النوم وعاشرها معاشرة الأزواج كرهًا، واستمر في تلك العلاقة عدة اشهر حتى تمكنت من الهروب منه وأبلغت الشرطة.

وأضافت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت قيادة العميد أحمد الوتيدى رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث إلى منزل الأب المتشبه به، وألقي القبض عليه، وأضافت التحريات والتحقيقات أنه جرى اقتياده إلى مركز شرطة الصف، وبمناقشته اعترف بتفاصيل جريمته، وأنه عاشر ابنته معاشرة الأزواج عقب انفصالها عن زوجها على مدار الأشهر الماضية.

وأخطرت جهات التحقيقات التي تباشر التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات تكميلية حول ملابسات الواقعة، وانتقل فريق من المباحث لسماع أقوال الجيران ومناقشتهم حول سلوك الفتاة والأب، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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