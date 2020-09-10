كشف ملابسات واقعة ادعاء مواطن بالجيزة قيام آخرين بتحرير محضر كيدي ضده

رصدت غرفة المتابعة تداول عدة مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تضمنت تضرر (مواطن) من رجل وسيدة يحملان جنسيتى دولتين عربيتين وأنهما حررا ضده محضرا كيديا بسرقتهما بالإكراه.









نجحت اجهزة الامن من تحديد أطراف الواقعة وهم طرف أول (الشخص المعنى بالفيديو/بدون عمل ، مالك محل رخام ، مالك محل أحذية - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر بالجيزة ) وطرف ثان (مالك كافيه ، ربة منزل – يحملان جنسيتى دولتين عربيتين - مقيمان بذات العنوان).









قرر ( مالك الكافيه ) بقيامه بتحويل مبلغ مالى قدره ( 50 ألف جنيه ) على حساب (مالك محل الرخام) لتوصيلها لأحد الأشخاص ، حيث ماطل فى ذلك ، فحدثت خلافات بينهما إستعان على أثرها (مالك محل الرخام) بـ (بالشخص المعنى بالفيديو) لتسوية الأمر ، والذى قام بإستدراج (مالك الكافيه) وتهديده بسلاح أبيض ، وقام بالإستيلاء منه على جواز سفره وهاتفه المحمول وبعض الأوراق الخاصة به ، وطلبوا منه مبلغ مالى ، وتقابلوا بمنزل ( ربة المنزل ) وأثناء تواجدهم بشقتها أكرهوه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة، وإستولو من ( ربة المنزل ) على ( عدد 2 هاتف محمول، "هارد ديسك" يحوى صور شخصية لها ) وساوموها على إعادة "الهارد ديسك" مقابل مبلغ مالى قدره ( 35 ألف جنيه ) حيث قامت بسداد المبلغ لهم ولكنهم إنصرفوا دون تسليمها الهارديسك ، وبسؤال (ربة المنزل) أيدت ما جاء بأقوال (مالك الكافيه) وأنهما لم يقوما بتحرير محضر.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (مالك محل الرخام ، مالك محل الأحذية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بتحريض من الشخص المعنى بالفيديو مقابل مبالغ مالية ، وأن متعلقات (مالك الكافيه) بحوزة المتهم الهارب.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.