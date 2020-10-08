الحسيني سمير نجم سلة الزمالك السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي





وأضاف الحسيني في تصريحات خاصة لصدي البلد : إختيار القائمة سيأتى حسب وجهت نظري وتوافق المرشحين مع وجهات النظر وطريقة العمل التى سيتم الاتفاق عليها .





وأكمل : علاقتي جيده بكل المرشحين المحتملين علي منصب رئيس مجلس الإدارة والجميع يعلم أنني اقف وراء نادي الزمالك وسأختار القائمة التي تتوافق فيها أفكاري معهم .





وأوضح : أنا دائم الوجود في نادي الزمالك وأطرح وجهات النظر التي يتخذها مجلس الإدارة الحالي محل نظر ولا يوجد أي شيء يعكر صفو علاقتي بهم لأني اطرح وجهة النظر التي أساعد بها النادي .





وأردف : اتجنب العمل الرسمي في نادي الزمالك حاليا لأننى اعمل بطريقة معينة، إلا أنني ادعم نادي الزمالك واستقراره في كل وقت.





واختتم نجم سلة نادي الزمالك تصريحاته قائلا: لم يتم تحديد القائمة التى سأترشح بها إلا أنني سأختار الأصلح ومن يتوافق مع الافكار التي أرغب العمل بها .

كشف الحسيني سمير نجم سلة نادي الزمالك السابق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الأبيض المقبلة علي منصب عضو مشيرا إلى أنه لم يختار القائمة التي سيترشح ضمنها .