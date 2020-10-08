بتكلفة 176 مليون جنيه.. 37 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بالقليوبية.. صور

أكدت المهندسة هالة شندى مدير فرع الأبنية التعليمية بمحافظة القليوبية أن هيئة الأبنية التعليمية تسعى إلى تحديد المناطق الأكثر احتياجًا لإنشاء مدارس أو عمل توسعة بها لاستيعاب الكثافة الطلابية بتلك المناطق التى هى فى حالة ازدياد سريع وهو ما دفع الهيئة لاتخاذ خطوات سريعة لمواجهة تلك الزيادة. ازدياد









وأضافت المدارس التى تم إنشاؤها بمدن وقرى المحافظة تنوعت ما بين إنشاء جديد وتجديد كلى وتجديد جزئي وإعادة تأهيل وذلك من أجل القضاء على الكثافة الطلابية داخل الفصول التعليمية من أجل أن يحصل كل طالب على حقه بالعملية التعليمية إلى جانب توفير أماكن جديدة للطلاب الجدد خلال الفترة المقبلة وذلك وفقا لخطة الدولة الاستباقية لإنشاء مدارس جديدة بكل قرى ومدن المحافظة.





وتابعت رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية أن إجمالى المشروعات التى تم استلامها وتدخل الخدمة مع بداية العام الدراسى الجديد العام الجارى بلغ 37 مشروعًا ما بين إنشاء جديد وتوسعات تمت بالمدارس، بإجمالى عدد فصول 545 فصلاً تعليمياً، بإجمالي تكلفة بلغت 176 مليونًا و653 ألف جنيه.





من جانبه أكد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان أن هناك تنسيقًا كبيرًا وتعاونًا تامًا قائمًا بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية للارتقاء بالمنظومة التعليمية وفي مقدمتها القضاء على مشكلة كثافات الفصول والفترات بالمدارس فى جميع المراحل التعليمية لتحسين مستوى الخدمة التعليمية المقدمة للطلبة والطالبات بجميع المراحل التعليمية بنطاق المحافظة.