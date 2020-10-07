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تعليم

جامعة بنها تكرم الإدارات المشاركة في الجودة الإدارية ..صور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:52 م
جامعة بنها
جامعة بنها
إبراهيم الهوارى
كرم الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الادارية بجامعة بنها وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة الإدارات المشاركة في منظومة الجودة الادارية جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف العام علي المدن الجامعية والدكتور ابراهيم راجح مدير وحدة الازمات والكوارث بالجامعة والدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي للمعلومات ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومديري العموم ومسئولي الجودة بالإدارات المختلفة بالجامعة.


وأكد الدكتور عبد الكريم ان حصول الجامعة على شهادة الجودة إيزو 9001 - 2015 لمدة 3 سنوات للجامعة يبرهن على ان النظام الإداري بجامعة بنها مستقر فى التوافق مع مواصفة الجودة الدولية و فى تحسين مستمر لتقديم الخدمات التى تقدمها ادارة الجامعة للمستفيدين وان هذا الانجاز تم بالدعم الكبير الذي قدمه رئيس الجامعة لإدارة الجودة ومتابعته وتوجيهاته المستمرة بتوفير جميع الامكانيات اللازمة لتوافق النظام الادارى الجامعة مع متطلبات مواصفة الجودة وايضا دعم نواب رئيس الجامعة وتحفيزهم المستمر للإدارات تحت قيادة كل منهم.

وقالت امين عام الجامعة ان حصول الجامعة علي شهادة الآيزو 9001 - لسنة 2015 يؤكد علي تميز الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة ومواكبة متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة، وأثنت علي اداء العمل بمختلف أدارات الجامعة.

جدير بالذكر بأن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد تسلم شهادة الجودة والاعتماد إيزو 9001 - 2015 من مؤسسة AGA التابعة لشركة سوكوتيك الانجليزية الفرنسية في شهر مايو الماضي ، وبعد اعتمادها وتسجيلها فى هيئة UKAS بانجلترا.
جامعة بنها تكرم الإدارات المشاركة في الجودة الإدارية ..صور
جامعة بنها تكرم الإدارات المشاركة في الجودة الإدارية ..صور
جامعة بنها تكرم الإدارات المشاركة في الجودة الإدارية ..صور
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