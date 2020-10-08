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قصة الشاويش الذي اقترح استعمال اللغة النوبية في حرب أكتوبر لخداع إسرائيل..فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:18 م
صدى البلد
آيات أحمد
عرضت فضائية " اكسترا نيوز" فيلم وثائقى عن قصة الشاويش أحمد إدريس، الذي اقترح استعمال اللغة النوبية في حرب أكتوبر لخداع إسرائيل.

وقال أحمد محمد إدريس، إنه ينتمى لقرية توماس وعافية بلاد النوبة، واتطوع بقوات حرس الحدود عام 1954م، منوهًا أنه ظل منتمى للقوات من عام 1954 وحتى عام 94 وحضر جميع الحروب التى خاضها القوات المسلحة، مضيفًا أنه بعد تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات واجهت مصر مشكلة كبيرة وهى عند إرسال أى إشارة يتمكن الجيش الإسرائيلى من فكها.

وتابع أحمد إدريس، وقتها اقترحت إرسال الإشارات باللغة النوبية  التى لا تعتمد على الحروف، مضيفًا رئيس الأركان بلغ الرئيس محمد أنور السادات وقال لهم " دة كلام سرى للغاية وهاتوا الشاويش اللى اقترح عليكم ارسال الإشارات باللغة النوبية متكلبش بالحديد".

وأضاف " أول ما اتكلبشت اتخضيت، وافتكرتهم فاكرنى جاسوس عشان كدة كلبشونى وخدونى من أبو صوير لحد ما وصلنا لمكتب وانتظرت فيه مدة ساعة ونصف حتى وصول الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأوضح أنه شرح له تفاصيل اللغة النوبية ووافق على نقل الإشارات بين القيادات باللغة النوبية وحذرنى من الحديث فى الامر مع أى أحد، لكى لا أتعرض للمحاكمة العسكرية، مضيفًا أن رحت بعدها لقيادة الجيش ودخلت المعسكرات فى صحراء سيناء.

وتابع " تم عمل محطات مختلفة فى سيناء وكل محطة بها واحد نوبى وقعدنا نتكلم بالللغة النوبية حتى دخلنا الهجوم".

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