للحماية من عمليات النصب.. تعرف على أسماء المؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، عن أسماء المؤسسات التعليمية المعتمدة من الوزارة داخل جمهورية مصر العربية:

أولًا.. الجامعات الحكومية

ينظم عملها القانون رقم 49 لسنة 1972 وعددها 27 جامعة على النحو التالى:

.1 جامعة القاهرة

.2 جامعة الأسكندرية

.3 جامعة عين شمس

.4 جامعة أسيوط

.5 جامعة طنطا

.6 جامعة المنصورة

.7 جامعة الزقازيق

.8 جامعة حلوان

.9 جامعة المنيا

.10 جامعة المنوفية

.11 جامعة قناة السويس

.12 جامعة جنوب الوادي

.13 جامعة بنها

.14 جامعة الفيوم

.15 جامعة بني سويف

.16 جامعة كفر الشيخ

.17 جامعة سوهاج

.18 جامعة بورسعيد

.19 جامعة دمنهور

.20 جامعة أسوان

.21 جامعة دمياط

.22 جامعة مدينة السادات

.23 جامعة السويس

.24 جامعة العريش

.25 جامعة الوادى الجديد

.26 جامعة مطروح

.27 جامعة الاقصر

ثانيًا.. الجامعات الخاصة والأهلية

وينظم عملها القانون رقم 12 لسنة 2009 وعددها 30 جامعة

.1 جامعة 6 أكتوبر

.2 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

.3 جامعةأكتوبر للعلوم الحديثة والأداب

.4 جامعة مصر الدولية

.5 الجامعة الفرنسية في مصر

.6 الجامعة الألمانية في مصر

.7 جامعة الأهرام الكندية

.8 الجامعة البريطانية في مصر

.9 الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

.10 جامعة سيناء

.11 جامعة فاروس

.12 جامعة المستقبل

.13 الجامعة المصرية الروسية

.14 جامعة النهضة

.15 جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

.16 جامعة النيل

.17 الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

.18 جامعة بدر

.19 جامعة هليوبوليس

.20 جامعة دراية

.21 جامعة نيو جيزة

.22 جامعة حورس

.23 الجامعة المصرية الصينية

.24 جامعة الجلالة

.25 جامعة الملك سلمان الدولية

.26 جامعة العلمين الدولية

¤ جامعات صدرت قرارات جمهورية بانشائها ولم يصدر لها قرار ببدأ الدراسة حتى الآن وعددها 4

.27 جامعة السلام

.28 جامعة ميريت

.29 جامعة سفنكس

.30 جامعة المنصورة الجديدة

☆ قانون رقم 166 الصادر 2019 بشأن تعديل به أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012

جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ثالثًا.. مؤسسات تعليمية باتفاقيات دولية

.1 الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

.2 الجامعة العربية المفتوحة

.3 الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

.4 الجامعة الامريكية بالقاهرة

.5 جامعة اسلسكا مصر

رابعًا.. فروع الجامعات الأجنبية بمصر

ينظم عملها القانون 162 لسنة 2018 وعددها 2

.1 مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر "مستضيفة فرع جامعة جزيرة الأمير ادوارد الكندية"

.2 مؤسسة جامعات المعرفة الدولية "مستضيفة فرع جامعة كوفنترى البريطانية".

.3 مؤسسة جلوبال المستضيفة لفرع جامعة هيرتفوردشاير في العاصمة الإدارية

خامسًا.. الجامعات التكنولوجية

ينظم عملها القانون رقم 72 لسنة 2019 وعددها 3 على النحو التالى:

.1 الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة

.2 الجامعة التكنولوجية بالدلتا

.3 الجامعة التكنولوجية ببني سويف

سادسًا.. الكليات التكنولوجية

عبارة عن 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهد فنى متوسط حكومى وهم كالاتى :

.1 المعهد الفني الصناعي بالمطرية

.2 المعهد الفني الصناعي للبصريات

.3 المعهد الفني للفنادق بالمطرية

.4 المعهد الفني التجاري بالمطرية

.5 المعهد الفني الصناعي بشبرا

.6 المعهد الفني التجاري بشبرا

.7 المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة

.8 المعهد الفني التجاري بالروضة

.9 المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان

.11 المعهد الفني للرى والصرف والمساحة بالمطرية

.11 المعهد الفني الصناعي ببنها

.12 المعهد الفني التجاري ببنها

.13 المعهد الفني الصناعي بقويسنا

.14 المعهد الفني التجاري بقويسنا

.15 المعهد الفني التجاري بطنطا

.16 المعهد الفني الصناعي بالزقازيق

.17 المعهد الفني التجاري بالزقازيق

.18 المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى

.19 المعهد الفني التجاري بالمحله الكبرى

.20 المعهد الفني التجاري بدمياط

.21 المعهد الفني التجاري بالمنصورة

.22 المعهد الفني التجاري بدمنهور

.23 المعهد الفني الصناعي بالاسكندرية

.24 المعهد الفني التجاري بالاسكندرية

.25 المعهد الفني للفنادق بالاسكندرية

.26 المعهد الفني الصناعي للمنشات البحرية ببورسعيد

.27 المعهد الفني الصناعي ببورسعيد

.28 المعهد الفني التجاري ببورسعيد

.29 المعهد الفني للسياحة و الفنادق ببورسعيد

.30 المعهد الفني الصناعي ببئر العبد

.31 المعهد الفني التجاري بالعريش

.32 المعهد الفني التجاري ببني سويف

.33 المعهد الفني الصناعي للري و الصرف والمساحة باسيوط

.34 المعهد الفني التجاري بأسيوط

.35 المعهد الفني الصناعي بسوهاج

.36 المعهد الفني التجاري بسوهاج

.37 المعهد الفني الصناعي للالومنيوم بنجع حمادي

.38 المعهد الفني الصناعي بقنا

.39 المعهد الصناعي للرى و الصرف والمساحة بقنا

.40 المعهد الفني التجاري بقنا

.41 المعهد الفني للسياحة والفنادق بقنا

.42 المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا

.43 المعهد الفني الصناعي لترميم الاثار بالاقصر

.44 المعهد الفني الصناعي بأسوان

.45 المعهد الفني التجاري بأسوان

سابعا المعاهد الخاصة

ينظم عملها القانون 52 لسنة 1970 وعددها 170 معهد

1. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

2. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

3. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

4. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

5. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور

6. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بورسعيد

7. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج

8. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

9. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ب 6 أكتوبر

10. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

11. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان – فرع قنا

12. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الشرقية

13. المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة

14. المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة

15. المعهد العالي للتعاون والارشاد الزراعي بأسيوط

16. المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط - الإسكندرية

17. المعهد العالى للفنون التطبيقية ب6 أكتوبر

18. المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

19. المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان فرع المعهد بـ 6 أكتوبر (الشعبة الهندسية) فرع المعهد بمدينة مرسى مطروح(شعبة إدارة أعمال)

20. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والادارة بالتجمع الاول

21. معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا ب6 اكتوبر

22. المعهد العالى للهندسة ب6 اكتوبر

23. المعهد العالى للهندسة بمدينة الشروق

24. معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق مصر إسماعيلية

25. معهد الاسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة

26. أكاديمية أخبار اليوم ب6 اكتوبر

27. معهد طيبة العالى للهندسة بالمعادى

28. الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

29. معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة – الجيزة

30. المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو

31. المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة بالتجمع الخامس

32. معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

33. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

34. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس

35. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

36. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

37. معهد الصفوة العالي للهندسة

38. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

39. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

40. معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

41. معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموة

42. معهد الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا ب6 أكتوبر

43. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا (ك 21 كريق بلبيس بالعبور )

44. معهد الوادي العالى للهندسة بالقليوبية (ك26 ) طريق مصر إسماعيلية

45. معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام

46. معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت

47. المعهد العالى للهندسة ببلبيس

48. معهد الجزيرة العالى للهندسة التكنولوجيا بالمقطم

49. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

50. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط بالإسكندرية

51. معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس

52. المعهد الكندي العالى للهندسة ب6 أكتوبر

53. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

54. معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

55. معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

56. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

57. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود

58. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

59. الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بمدينة السلام التابعة لوزارة الانتاج الحربى

60. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب

61. معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

62. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الأعلام ب6 أكتوبر

63. المعهد العالى للأعلام وفنون الاتصال ب6 أكتوبر

64. المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الأعلام الحديث بالتجمع الخامس

65. المعهد الدولي العالى للاعلام بمدينة الشروق

66. معهد الجزيرة العالى للاعلام وعلوم الاتصال بالمقطم

67. معهد الاسكندرية العالى للاعلام – بسموحة

68. المعهد العالي للغات بمساكن الشيراتون – مصر الجديدة

69. المعهد العالي للغات ب6 أكتوبر

70. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

71. معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت

72. المعهد العالي للغات بالمنصورة

73. معهد المنيا العالى للغات

74. المعهد العالي للسياحة والفنادق ب6 اكتوبر

75. معهد الالسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر

76. المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

77. معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق براس سدر

78. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الألى بالإسكندرية - السيوف

79. المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم

80. المعهد العالي للسياحة والفنادق بكنج مريوط

81. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ( ايجوث )

82. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر ( ايجوث )

83. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة

84. المعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية

85. المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الاثار بابي قير

86. معهد سينا العالى للدراسات النوعية بالعريش( مقر مؤقت بالاسماعيلية )

87. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( ايجوث )

88. المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

89. معهد اكتوبر العالى للاقتصاد

90. معهد المستقبل العال للدراسات التكنولوجية المتخصصة - مصر الإسماعيلية

91. الاكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بالمعادي

92. المعهد العالى للعلوم الادارية ب6 اكتوبر

93. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ب6 اكتوبر

94. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة

95. المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم – الجيزة - نزلة البطران

96. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم

97. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية

98. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بسقار – الهرم جيزة

99. المعهد المصري لأكاديمية الاسكندرية للادارة والمحاسبة

100. المعهد العالي للحاسب الالى بكنج مريوط – اسكندرية

101. المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج

102. معهد العبور العالى للادارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوى

103. معهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت

104. معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة

105. المعهد العالى للحاسب الالى وإدارة الأعمال بمدينة الزرقا- دمياط

106. معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة

107. المعهد العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات بابي قير بالإسكندرية

108. المعهد العالى للعلوم الادارية بالقطامية

109. معهد الجزيرة العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات الادارية بالمقطم

110. معهد الفراعنة العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية – الهرم

111. المعهد العالى للعلوم الادارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

112. معهد راس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الالى بمدينة راس البر

113. المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

114. المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

115. معهد القاهرة الجديدة العالى للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الأول

116. المعهد العالى للإدارة والحاسب الالى براس البر

117. المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الالى بالعريش

118. معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

119. معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة

120. المعهد العالى للعلوم المتقدمة والحاسبات بابي المطامير – بحيرة

121. المعهد العالى للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الادارة بطنطا

122. المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

123. المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول

124. المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول

125. معهد الوادي العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية

126. المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الادارية وعلوم الادارة بشبرا الخيمة

127. المعهد الكندي العالى للإدارة ب6 أكتوبر

128. المعهد العالى للعلوم الإدارية بجنا كليس – بحيرة

129. المعهد العالى للعلوم الادارة ببلبيس – الشرقية

130. معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه

131. المعهد العالى للعلوم الإدارية باوسيم

132. المعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس

133. معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية بالإسكندرية

134. المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة

135. المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج

136. المعهد العالى للعلوم الإدارية ببني سويف

137. المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

138. المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

139. معهد العباسية للحاسبات الإلية والعلوم التجارية بالمرج

140. معهد الادارة والسكرتارية والحاسب الالى بكلية البنات القبطية بالعباسية

141. معهد الادارة والسكرتارية بمصر القديمة

142. معهد الادارة والسكرتارية بكلية رمسيس للبنات

143. معهد السويس لنظم المعلومات

144. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجار دن سيتي

145. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

146. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

147. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

148. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

149. المعهد الفني للتمريض بالجونة

150. المعهد العالى للهندسة الالكترونية ببلبيس

151. المعهد العالى للهندسة بالمنيا

152. المعهد العالي للغات والترجمة الفورية باسوان

153. المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا

154. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

155. معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

156. المعهد الفني للتمريض بالدقهلية – شربين

157. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج

158. معهد راية العالى للادارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة

159. المعهد التكنولجى العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

160. المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس-بالقاهرة الجديدة

161. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة

162. المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

163. المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة

164. المعهد التكنولوجى العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا

165. المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

166. المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

167. المعهد العالي للادارة والمحاسبة باخميم - سوهاج

168. المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

169. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة- بالقاهرة الجديدة

170. المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

ثامنًا.. الأكاديميات

1. أكاديمية السادات للعلوم الإدارية