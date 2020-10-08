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أخبار العالم

بينت يطالب نتنياهو بالتوقف عن الانتخابات والتركيز على كورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:08 م
بينت يطالب نتنياهو
بينت يطالب نتنياهو بالتوقف عن الانتخابات والتركيز على كورونا
سمر صالح
دعا عضو الكنيست رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التوقف عن الانخراط في السياسة والحديث عن انتخابات والتركيز على المعركة ضد فيروس كورونا الذي أصاب الإسرائيليين بشدة.
 
وقال بينت لنتنياهو: "الإسرائيليون مسجونون في بيوتهم و35 يتوفون كل يوم، والملايين يعانون من ضائقة مالية وأسرية، ومشاريع الحياة لأصحاب الأعمال الصغيرة تذهب هباءً".
 
وأضاف: "سيد نتنياهو اترك صندوق الاقتراع، وقم بتجنيد الباحثين وزيادة الاختبارات وإعداد المدارس، ونسيان السياسة".
 
يشار إلى أن آخر ثلاثة استطلاعات رأي إسرائيلية أظهرت نمو شعبية الليكود وأنه يتمتع بدعم قوي.
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