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منوعات

ألم حاد ومفاجئ.. شاب يُصدم بذبابة في عينه لساعات والنتيجة مدهشة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:50 م
صدى البلد
يارا زكريا
أصيب شاب بريطاني بألم حاد ومفاجئ في عينه، واعتقد في البداية أن رمشًا دخل إلى جفنه، لكنه اكتشف بعد ذلك أنها ذبابة بقيت في عينه لساعات.

ووفقًا لصحيفة " ميرو" البريطانية حدثت الإصابة لمايكل تشيكايا البالغ من العمر 27 عامًا وهو يقود دراجته من العمل إلى المنزل عبر منطقة غابات في مدينة ليستر بإنجلترا . 

افترض الشاب في البداية أنه إما رمش أو القليل من الغبار، لكن بعد فترة من الوقت استمر في الشعور بألم حاد قرر فحصه بنفسه إلى أن اكتشفت طبيبة العيون أنها كانت في الواقع ذبابة ضخمة بقيت تحت جفنه لساعات.

لحسن الحظ، تمكن من إخراجها قبل أن تصاب عينه بالعدوى، لكن مايكل يروي قصته الآن لإظهار أهمية اللجوء إلى الطبيب في مثل هذه الحالات.


قال مايكل راويًا قصته: «شعرت كما لو أن رمشا يسقط في عينك، ففركت عيني في محاولة لإخراجها، وشعرت بألم حاد مفاجئ في عيني؛ لذلك افترضت أنني قد خدشت مقلة عيني بطريقة ما بفركها بشدة».

وتابع تشيكاي: « ثم غسلت عيني في مراحيض مركز التسوق، لكن ما زلت أعاني من ألم حاد - ليس بشكل مستمر- لكن كلما حركت عيني بطريقة معينة، وافترضت أنها مجرد وخز، لذلك عدت إلى المنزل وألقيت نظرة فاحصة في المرآة».

وواصل الشاب البريطاني: « رأيت شيئًا أسود في زاوية عيني، وافترضت أنه دم من الصفر، ثم أجريت بعض البحث على جوجل ورأيت أن أخصائية العيون يمكنها التعامل مع هذه الإصابات، فذهبت إليها على الفور، وتمكنت من رؤية ذبابة محاصرة في أعماق جفني».

وعلقت الطبية: « أود أن أقول إن الذبابة من حيث الطول كانت بحجم ظفر صغير وهي تشغل جزءًا كبيرًا جدًا من العين،  وكنت بحاجة إلى إخراجها في أسرع وقت ممكن، وبأمان قدر الإمكان، لذلك حصلت على قطعة قطن لمحاولة دفع الذبابة بعيدًا عن الهيكل الرئيسي للعين".

وأكملت: «بمجرد طردها، كان مايكل مرتاحًا، لكن قلقي الأكبر كان أنه نظرًا لوجود ذبابة في عينه لبضع ساعات، لم أكن أريده أن يتعرض لخطر الإصابة بعدوى، ونصحته بالحصول على بعض قطرات المضادات الحيوية التي لا تحتاج لوصفة طبية وعندما ذهب في موعد للمتابعة قيل له إن العين عادت إلى طبيعتها».

واختتم الشاب: «أود أن أقول إنه إذا كانت لديك مشكلة في عينيك ، فاذهب واستشير الطبيب أو متخصص، لأنني كنت أود جدًا من تركها؛ لأرى ما سيحدث في اليوم التالي، وفي ذلك الوقت كان من الممكن أن تصاب بالعدوى».



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