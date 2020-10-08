سفيرة الاتحاد الأفريقي في واشنطن: يجب التحدث بصوت واحد لزيادة فرص الاستثمار

أصدر موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي قرارا بتعيين هيلدا سوكا مافودزي سفيرة زيمبابوي في مالاوي، مبعوثة الاتحاد الأفريقي إلى واشنطن، لتحل محل أريكانا تشيهومبوري-كواو التي أقيلت في نوفمبر الماضي بسبب مزاعم إساءة استخدام الأموال.





ومن المتوقع أن تتوجه سوكا مافودزي، التي عينها الرئيس إيمرسون منانجاجوا، سفيرة لزيمبابوي في ملاوي العام الماضي، إلى واشنطن الأسبوع المقبل.





وقالت سوكا مافودزي، التي عملت كمشرع عن حركة التغيير الديمقراطي عن دائرة موهوندورو من 2000 إلى 2005: "إنني أشعر بالتواضع والتقدير لأنني قادر على تمثيل قارتي في الولايات المتحدة.. أنا بالتأكيد سأستخدم هذا كأفريقية للمساهمة بشكل أفضل في أفريقيا التي نريدها.





وتابعت "أنا أفريقية حقيقية وأعرف ما نحتاجه حقًا كأفريقيا وأين نريد أن نكون أفارقة، كل هذا في قلبي وفي أطراف أصابعي."





وأضافت: "ما نريده كأفريقيا هو أن نكون على الساحة العالمية على قدم المساواة مع الآخرين. لدينا ما يتطلبه الأمر ولا يجب على أحد أن ينظر إلينا بازدراء. كأفريقيا ، نحن في مرحلة نعرف فيها ما نريد ومن الواضح أننا لا نستطيع، على سبيل المثال، الاستمرار في السماح باستخدام مواردنا كمواد خام من قبل الأشخاص الذين من خلال القيام بذلك يأخذون الوظائف منا.





وأشارت إلى أن "هناك تحديات في القارة، لكن علينا أن ننظر في كيفية التعامل مع تلك التحديات وهذه الفرصة هي إحدى طرق إيجاد الحلول وأنا أشعر بالتواضع لأن أكون جزءًا من ذلك."





وردا على سؤال حول رؤيتها للقارة، قالت المبعوثة السابقة للبلاد إلى السودان: "سأساهم في تحقيق رؤية الاتحاد الأفريقي بشأن التجارة بين البلدان الأفريقية ، وسأكون متيقظًا لضرورة ترسيخ العلاقات مع الولايات المتحدة. دعونا لا نتجاهل الحاجة إلى العلاقات إذا أردنا أن نكون قادرين على المنافسة في الفضاء العالمي ولكن هذا لا يعني عدم قدرتنا على إدارة ما لدينا بشكل فعال ".





وقالت إنها تمثل رئيس الاتحاد الأفريقي في واشنطن، ويجب على إفريقيا التحدث بصوت واحد للمضي قدمًا في تحديد مصيرها وتسخير الفرص من خلال العلاقات مع العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.





وقالت سوكا مافودزي: "أنا أمثل الاتحاد الأفريقي ، رئيسي (موسى فقي محمد) ولكن يجب أن أقول أيضًا إنني أشعر بالتواضع بسبب الدعم الذي تلقيته من بلدي، زيمبابوي ، والرئيس إيمرسون منانجاجوا ، وفريقه بأكمله".





وأكدت قائلة "أنا أمثل القارة بأكملها ونريد إشراك الولايات المتحدة والاتفاق على القضايا حيث يمكننا التعاون. كأفريقيا، نحتاج إلى الاستثمار في البنية التحتية لجذب المستثمرين، وعندما يأتون، يجب أن يكون ذلك على أساس الربح للجميع".



