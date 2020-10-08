بعد انتهاء أزمة تسريب الكلور.. مياه قنا تعيد تشغيل محطة السلامية

تمكنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بقنا، من إعادة تشغيل محطة مياه الشرب بالسلاميه غرب التابعة لمركز نجع حمادي، بعد واقعة تسرب الكلور التى تسببت فى إصابة ٦١ شخصا باختناق.





وأوضحت شركة المياه، فى بيان لها اليوم الخميس، عن وقوع تسريب من اسطوانة كلور بمحطة مياه السلامية المدمجة 120 ل/ث، والكائنة بنجع قابول شرق كوبرى نجع حمادى، وتم التعامل الفورى واحتواء الموقف باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.





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خروج جميع المصابين بحالات اختناق جراء تسرب غاز كلور من محطة مياه بنجع حمادى





كما حذر مسئولو محطة المياه، أهالى المنطقة المجاورة للمحطة، بالابتعاد عن الموقع لحين السيطرة على الموقف، مضيفًا بأنه تم السيطرة على تسرب غاز الكلور بالمحطة في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس.



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وأوضح البيان، بأن التسرب الذى تسبب فى حالات اختناق لم يتسبب فى أى حالات خطرة وتم خروج جميع الحالات بعد تلقى الإسعافات اللازمة بمستشفى نجع حمادى.





وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي ، يفيد بإصابة ٦١ شخصا بحالات اختناق، جراء حدوث تسريب لغاز الكلور من مرشح مياه قرية السلامية بنجع حمادي.













