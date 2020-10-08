رسميا.. برشلونة يؤكد صحة أصوات سحب الثقة من مجلس بارتوميو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، بشكل رسمي، صحة أصوات سحب الثقة من مجلس إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس الحالي للبلوجرانا.









وأصدر الفريق الكتالوني بيانا رسميا، اليوم، أكد فيه أن الأصوات التي تم جمعها في عملية حملة سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الكتالوني التي وصلت إلى ما يزيد على 16520 صحيحة.







