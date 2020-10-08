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رياضة

رسميا.. برشلونة يؤكد صحة أصوات سحب الثقة من مجلس بارتوميو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:24 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، بشكل رسمي، صحة أصوات سحب الثقة من مجلس إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس الحالي للبلوجرانا.


وأصدر الفريق الكتالوني بيانا رسميا، اليوم، أكد فيه أن الأصوات التي تم جمعها في عملية حملة سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الكتالوني التي وصلت إلى ما يزيد على 16520 صحيحة.


وخرجت حملة مناهضة لمجلس الإدارة يتزعمها المرشح الرئاسي فيكتور فونت، والتي نجحت في جمع أكثر من 20 ألف توقيع للإطاحة ببارتوميو ومجلسه.

وأعد نادي برشلونة لجنة من أجل مراجعة صحة التوقيعات، حيث من المفترض أن تصل التوقيعات الصحيحة إلى 16520 وهو ما حدث بالفعل ووصلت عدد التوقيعات المطلوبة إلى 16521، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وسيكون هناك استفتاء في برشلونة يشارك من خلاله جميع أعضاء النادي بحسب اللائحة طالما وصلوا إلى عدد التوقيعات الصحيحة اليوم، الأربعاء، بعد انتهاء عملية الفرز الرسمية.

وأشارت شبكة "كواترو" الإسبانية إلى أن بارتوميو قد يضطر إلى الاستقالة حتى لا ينتظر نتيجة التصويت من الأعضاء في النادي، حيث إن أمام برشلونة الآن 20 يومًا لإجراء الاستفتاء على حجب الثقة من المجلس.
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