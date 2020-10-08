صاحب فكرة تدمير خط بارليف: كل ما يخطر على عقل بشر كان متواجدا على طول الساتر الترابي.. فيديو

روى باقي زكي، صاحب فكرة استخدام المياه لتدمير خط بارليف، قائلا إن الفكرة جاءت في وقتها حيث صدرت تعليمات لقيادة الفرقة 19 بالعبور واقتحام خط بارليف وفتح الثغرات والوصول إلى أهدافها إلى شرق القناة.



وأضاف "زكي" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة، أن خط بارليف كان عبارة عن ساتر ترابي يصل ارتفاعه إلى 21 مترا أي بمثابة 7 أدوار، وعرضه 12 مترا أي عرض 4 أدوار أيضا، يمتد من بورسعيد حتى السويس.



وتابع: كان يتواجد داخل الساتر نقط قوية وحقول ألغام ومضادات دبابات وأسلاك شائكة بالإضافة إلى النيران، وكل ما يخطر على عقل بشر للتأمين كان متواجدا على طول الساتر الترابي الإسرائيلي.



وأردف: قررنا نفتح المياه على أماكن محددة، وبالفعل بدأت القوات المسلحة بالتجربة على جميع أنواع الأراضي وعلى كل أنواع السواتر الترابية من أجل التأكد من نجاح الفكرة، وبالفعل قررنا استخدام أسلوب التجريف لفتح الثغرات في الساتر الترابي الإسرائيلي.

