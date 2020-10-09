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بيزنس النجوم بعيدا عن الفن .. برفان عمرو دياب فندق محمد منير وكافيه حجاج عبد العظيم الأبرز

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

كمال أبو رية يمتلك قرية سياحية 

بيومي فؤاد أفتتح مطعم جديد 


يحاول نجوم الفن أن يجدوا لأنفسهم ملاذًا آمنًا من خلال الاعتماد على مصدر رزق آخر في حال ابتعادهم عن الشاشة وهو ما يدفعهم للتفكير فى مصدر دخل أخر أو بيزنس يعتمدون عليها فى حالة ابتعادهم عن الكاميرا. 


ونرصد أبرز النماذج الفنية التي لجأت إلى البيزنس من أجل تأمين حياتهم.


عمرو دياب :


فاجأ الهضبة عمرو دياب جمهوره بطرح عطر جديد باسمه، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».


 ونشر الهضبة صورة لزجاجة العطر مكتوبا عليها عمرو دياب، وعلق علي الصورة: "اختياري الأول في العطور، سيكون متاحًا في جميع أنحاء العالم قريبًا، ابقوا منتظرين".



حجاج عبد العظيم : 

افتتح الفنان حجاج عبد العظيم مشروعا خاصا به عبارة عن كافيه الأمر الذي يتجه إليه عدد من الفنانين بجانب عملهم فى الفن. 


وحرص عدد من الفنانين على تهنئة ومساندة حجاج عبد العظيم والاحتفال معه بالافتتاح ولعل من أبرز هؤلاء النجوم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وأحمد بدير وإبراهيم السمان. 


بيومى فؤاد : 

افتتح الممثل بيومي فؤاد مؤخرا، مطعمًا جديدًا، بحضور عدد من الفنانين مثل أكرم حسني ومحمد أنور وخمدي الميرغني.


ونشر الميرغني صورة تجمعه بالحضور عبر حسابه بتطبيق Instagram، وعلق كاتبا: “تجمع الأحبة برعاية شاهبندر الكوميديا العم بيومي فؤاد بمناسبة افتتاح مطعمه …مبروووك ويارب يبقي فتحة خير عليك”.


سمية الخشاب : 

بينما حصلت الفنانة سمية الخشاب على هدية من أحد أزواجها واتخذت شقتها مقرًا لبيزنس تدخل فيه وهو عبارة عن «أتيليه» لتصميم الأزياء، ليكون بداية لعدد من المشاريع الأخرى التي اعتمدت عليها بخلاف الفن.


محمد منير : 

أما الفنان محمد منير دخل منذ سنوات عديدة في مجال البيزنس عبر افتتاحه لفندق صحي بأسوان يقع بجوار فيلته الشهيرة هناك على ضفاف النيل، ليكون هو مجاله المبتعد عن عالم الشهرة والمجال الفني كله، إلا أن هذا المشروع قابل عسرات عديدة من ضمنها حريقه الذي خسر منير من خلاله ملايين الجنيهات في عام 2012.


أحمد حلمى : 

كما دخل الفنان احمد حلمى فى عالم البيزنس حيث يملك مطعمًا وشركة إنتاج فني، قامت بإنتاج عدة أعمال منها فيلم «عسل أسود»، «بلبل حيران».


كمال أبو رية : 

بينما يمتلك كمال ابو رية قرية سياحية شهيرة بمدينة شرم الشيخ وذلك منذ مطلع الألفية الجديدة، وتشاركه في إدارتها الفنانة ماجدة زكي، الذين انفصلا في عام 2014.


يسرا وإيناس الدغيدي: 

وتمتلك الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي قرية سياحية كبيرة بالساحل الشمالي على طريق الإسكندرية – مطروح الصحراوي، على قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة، وتضم هذه القرية بداخلها فندق 5 نجوم، مجمعا ترفيهيا، ودارا تحتوي على عدة سينمات، بالإضافة إلى مجمع تجاري كبير. 


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