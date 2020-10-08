بعد تحذير منظمة الصحة العالمية.. تعرف على أسباب انتشار مرض الإملاص

لا يزال فقدان الطفل بسبب الإملاص حقيقة محزنة للعديد من العائلات ويؤثر بشكل خطير على صحة العائلات ورفاهيتها، وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار المرض بشكل كبير خلال العقد المقبل.
ومرض الإملاص هو وفاة أو فقدان طفل قبل الولادة أو أثنائها. يوصف كل من الإجهاض وولادة جنين ميت بفقدان الحمل ، لكنهما يختلفان وفقًا لوقت حدوث الفقد. في الولايات المتحدة ، يُعرَّف الإجهاض عادةً على أنه فقدان طفل قبل الأسبوع العشرين من الحمل ، والإملاص هو فقدان طفل بعد 20 أسبوعًا من الحمل.
و في وقت مبكر ولادة جنين ميت هو موت الجنين التي تحدث ما بين 20 و 27 أسبوعا من الحمل الانتهاء.
ويحدث الإملاص بين 28 و 36 أسبوعا الحمل المكتمل و يحدث الإملاص بين 37 أو أسابيع الحمل أكثر الانتهاء .
ويُطلق على الإملاص مع سبب غير معروف "الإملاص غير المبرر" من المرجح أن تحدث ولادة جنين ميت غير مفسرة مع استمرار المرأة في الحمل. يعد إجراء تشريح لجثة الطفل واختبارات معملية أخرى أمرًا مهمًا في محاولة فهم سبب وفاة الطفل قبل الولادة. يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك مشاركة المزيد من المعلومات حول هذا.
يحدث الإملاص في العائلات من جميع الأجناس والأعراق ومستويات الدخل ، ولدى النساء من جميع الأعمار. ومع ذلك ، يحدث الإملاص بشكل أكثر شيوعًا بين مجموعات معينة من الأشخاص بما في ذلك النساء اللاتي:
من العرق الأسود تبلغ من العمر 35 عامًا أو أكبر ومن ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض.
تدخين السجائر أثناء الحمل.
لديهم حالات طبية معينة ، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.
حالات الحمل المتعددة مثل ثلاثة توائم أو أربعة توائم.
تعرضت لفقدان حمل سابق.
هذا لا يعني أن كل فرد من العرق الأسود أو كبار السن أكثر عرضة لخطر ولادة جنين ميت. هذا يعني ببساطة أنه بشكل عام ، كمجموعة ، تحدث المزيد من حالات الإملاص بين جميع الأمهات من العرق الأسود أو كبار السن مقارنة بالأمهات البيض والأمهات دون سن 35 عامًا. قد تفسر الاختلافات في عوامل مثل صحة الأم والدخل والحصول على رعاية صحية جيدة والإجهاد وموارد الدعم الاجتماعي والعاطفي والعوامل الثقافية كيف ترتبط هذه العوامل بالإملاص. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد السبب الكامن وراء حالات الإملاص في هؤلاء السكان.