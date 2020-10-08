بعد تحذير منظمة الصحة العالمية.. تعرف على أسباب انتشار مرض الإملاص

و في وقت مبكر ولادة جنين ميت هو موت الجنين التي تحدث ما بين 20 و 27 أسبوعا من الحمل الانتهاء.





ويُطلق على الإملاص مع سبب غير معروف "الإملاص غير المبرر" من المرجح أن تحدث ولادة جنين ميت غير مفسرة مع استمرار المرأة في الحمل. يعد إجراء تشريح لجثة الطفل واختبارات معملية أخرى أمرًا مهمًا في محاولة فهم سبب وفاة الطفل قبل الولادة. يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك مشاركة المزيد من المعلومات حول هذا.









يحدث الإملاص في العائلات من جميع الأجناس والأعراق ومستويات الدخل ، ولدى النساء من جميع الأعمار. ومع ذلك ، يحدث الإملاص بشكل أكثر شيوعًا بين مجموعات معينة من الأشخاص بما في ذلك النساء اللاتي:









من العرق الأسود تبلغ من العمر 35 عامًا أو أكبر ومن ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض.

تدخين السجائر أثناء الحمل.

لديهم حالات طبية معينة ، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.

حالات الحمل المتعددة مثل ثلاثة توائم أو أربعة توائم.

تعرضت لفقدان حمل سابق.







