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ديني

مفتي الجمهورية ينعى العالم والفقيه الأصولي محمد كمال إمام

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:13 م
مفتي الجمهورية ينعى
مفتي الجمهورية ينعى العالم والفقيه الأصولي محمد كمال إمام
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محمد شحتة
نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- العالمَ الجليل والفقيه الأصولي الأستاذ الدكتور محمد كمال إمام، الذي وافته المنية مساء اليوم، عن عمر ناهز ٧٤ عامًا.


وقال المفتي في بيان له، إن الفقيد الراحل أثرى الفكر الإسلامي بالعديد من الموسوعات الفقهية والمصنفات المهمة والمعتبرة، خاصة في مقاصد الشريعة وأحكام الأسرة والإفتاء والقانون، وقد استفاد منها عدد كبير من الباحثين في الفقه الإسلامي وعلومه.


وأشار إلى أن الراحل -رحمه الله- قدَّم خدمات علمية جليلة لدار الإفتاء المصرية على مدى العقود الماضية، داعيًا الله أن يثيبه عليها جميل الثواب، وأن يجعلها ذخرًا له يوم الدين.


وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله أن ينزله منازل الأولياء والصالحين وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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