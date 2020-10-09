السودان ضيف شرف معرض "تراثنا" في القاهرة بعد غد

تبدأ مساء السبت القادم الموافق 10 من أكتوبر الحالى فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.









ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر يوميا من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء والدخول مجانا.









وصرحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز بأن تنظيم هذا المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية لاهميته الاقتصادية و الثقافية و العمل علي التوسع في الترويج لهذه الفنون العريقة وإتاحة منتجاتها الرائعة بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها.









وأضافت أن المعرض هذا العام يستضيف دولة السودان الشقيقة كضيفة شرف وتم تخصيص أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية من جلود وأخشاب ومعادن والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان خاصة أنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفلكلور السودانى وهناك اهتمام كبير من الحكومة السودانية لدعم قطاع المشروعات التراثية وتطويره والتوسع في إنتاجه.









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ويشارك في المعرض ما يزيد عن 600 مشروع و عارض من جميع محافظات مصر ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة حيث يعرضون مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات اليدوية التى تتميز بها كل محافظة من محافظات الجمهورية منها على سبيل المثال (مشغولات التللى، المشغولات الفضية والنحاسية، المنتجات الزجاجية، الصدف والخوص، مفروشات أخميم، السجاد اليدوى، الخزف، الحجازة، الاكسسوار الحريمى، منتجات الجلود، وحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء)... كما يتضمن عروضا حية يقوم خلالها الحرفيون بعرض طرق تصنيع المنتجات المختلفة بشكل مباشر للجمهور.









ويشهد المعرض مشاركة متميزة لوزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة وغرفة الأثاث وكرييتف إيجيبت باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للحرف اليدوية وغرفة الحرف اليدوية ومدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط ومشروع تنمية الصعيد بمحافظتى قنا وسوهاج بوزارة التنمية المحلية والمؤسسة القومية بوزارة التضامن الاجتماعى ومظلة للتنمية الاجتماعية (أغاخان للخدمات الثقافية) ورخام الجلالة وعدد من أصحاب المشروعات من سانت كاترين (تجلى) بالإضافة إلى جناح مخصص لعرض منتجات ذوى الهمم وطلبة جامعات عين شمس والأزهر والإسكندرية وبنها وجامعة أكتوبر للعلوم والآداب.









ويقوم جهاز تنمية المشروعات بتنظيم معرض تراثنا للعام الثانى على التوالى حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج. وقد قام الجهاز بتنظيم الدورة السابقة التى شارك بها 500 مشروع و35 جمعية أهلية متخصصة في الصناعات الحرفية محققا مبيعات و تعاقدات بعشرات الملايين.