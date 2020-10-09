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توك شو

"الولد الصغير" طائرة أمريكية أخضعت اليابان في الحرب .. شاهد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
قنبلة نووية
قنبلة نووية
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إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية فيديو للولد الصغير الذي أخضع اليابان .

واضاف الفيديو أنه يوم 6 اغسطس 1945 ألقت طائرة امريكية "الولد الصغير" وهو الاسم المشفر للقنبلة التي أخضعت اليابان .

واوضح الفيديو أن هذه كانت أول قنبلة ذرية تستخدم ضد البشر وكانت مدينة  هيروشيما اليابانية ميدان الاختبار .

وتابع الفيديو أن هذه القنبلة ابادت 140 الف من سكان هيروشيما وتسببت لاحقا بأمراض مرتبطة بالإشعاع النووي .

واستكمل : ان مواصفات "الطفل الصغير" طولها 3 امتار ووزنها 4000 كيلو جرام وقطرها 70 سم وقوة تفجيرها من 15 الي 25 كيلوطن .

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