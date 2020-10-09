"الولد الصغير" طائرة أمريكية أخضعت اليابان في الحرب .. شاهد

عرضت قناة العربية فيديو للولد الصغير الذي أخضع اليابان .





واضاف الفيديو أنه يوم 6 اغسطس 1945 ألقت طائرة امريكية "الولد الصغير" وهو الاسم المشفر للقنبلة التي أخضعت اليابان .





واوضح الفيديو أن هذه كانت أول تستخدم ضد البشر وكانت مدينة هيروشيما اليابانية ميدان الاختبار . أول قنبلة ذرية الاختبار





وتابع الفيديو أن هذه القنبلة ابادت 140 الف من سكان هيروشيما وتسببت لاحقا بأمراض مرتبطة بالإشعاع النووي .





واستكمل : ان مواصفات "الطفل الصغير" طولها 3 امتار ووزنها 4000 كيلو جرام وقطرها 70 سم وقوة تفجيرها من 15 الي 25 كيلوطن .



