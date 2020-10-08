الفيفا يرفض طلب المغرب لتمثيل منير الحدادي أسود الأطلس

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" رفض طلب نظيره المغربي بتغيير الجنسية الرياضية لمنير الحدادي لاعب نادي إشبيلية الإسباني، من أجل تمثيل أسود الأطلس.





وبحسب صحيفة " واشنطن بوست" الأمريكية فإن الفيفا رفض طلب المغرب بلعب الحدادي لهم وتغيير جنسيته، بحجة أنه خاض مباراة مع المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا وهو قد تجاوز ذلك السن.





وأشارت الصحيفة أن المغرب واللاعب سيحق لهما الاستئناف على هذا القرار لدى المحكمة الرياضية بحسب قرار الفيفا.





واستدعي منير الحدادي لتمثيل المنتخب المغربي لأول مرة في المعسكر الذي يقام في الوقت الحالي استعدادًا لملاقاة المنتخب السنغالي وديًا، ولكن بعد قرار الفيفا تأكد عدم مشاركته وتمثيله لأسود الأطلس قبل الاستئناف على ذلك القرار.





ويعتقد الفيفا أن الحدادي لعب مع المنتخب الأولمبي الإسباني ايامًا بعد بلوغه الـ21 عامًا من عمره.

وأكدت التقارير أن الاتحاد المغربي لكرة القدم سيرفع القضية لمحكمة الحكيم الرياضي.

