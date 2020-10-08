طريق العالم الجديد.. الجيوبلوتكس الصيني

تقع الصين في الثلث الشرقي من اليابسة الأوراسية ، بين روسيا والبر الرئيسي جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية وآسيا الوسطى. يمتد خطها الساحلي الذي يبلغ طوله أكثر من 9000 ميل على البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي. الصين بلد انقسامات جغرافية عميقة. الأهم من ذلك هو الانقسام بين الأراضي المنخفضة الشرقية الخصبة والمرتفعات القاحلة قليلة السكان التي تحيط بالأراضي المنخفضة. يعيش أكثر من مليار شخص في قلب الهان الصينية ، مما يجعلها واحدة من أكثر الأماكن كثافة سكانية على وجه الأرض.





تقليديا ، نشأت التهديدات التي يتعرض لها مركز هان الصيني في المناطق الحدودية. للحماية من الغزو البري ، سعى الحكام الصينيون المتعاقبون إلى دفع حدود النواة إلى الخارج - ودمج هذه المرتفعات كمناطق "عازلة" استراتيجية. تشكل هذه المناطق درعًا ، حماية واحتواء اللب. لتكون آمنة ، يجب على الصين السيطرة على المناطق العازلة. لكن الحفاظ على السيطرة على المناطق ، بدوره ، يتطلب نواة قوية وموحدة. وهذا يعني التغلب على الانقسامات الداخلية الهائلة - ليس فقط بين المناطق الشمالية والجنوبية التي تدور حول نهري الأصفر واليانغتسي ، ولكن أيضًا بين الوحدات الإقليمية الأصغر ، لكل منها جغرافيتها وتاريخها ولهجتها ومصالحها. يتم تعريف التاريخ الصيني من خلال دورات الوحدة والتجزئة ، من الفترات التي تلتقط فيها نواة هان القوية وتحافظ على الحواجز المحيطة بها إلى تلك التي تنكسر فيها النواة الضعيفة إلى الأجزاء المكونة لها ، وتفقد التماسك الداخلي وتتخلى عن السيطرة على الأراضي الحدودية. هذا النمط ، المتجذر في جغرافية الصين ، اتسم باتساق ملحوظ. بالمقارنة ، الصين ' ظلت المصالح البحرية في الغالب مقتصرة على المياه الساحلية.





أصبحت الصين القوة العالمية الثانية. ومع ذلك ، دخلت الجيوبلوتكس الصينية مرحلة التكيف مع عالم غير مؤكد. إن الصراع بين الولايات المتحدة ، القوة القائمة ، والصين ، القوة الصاعدة ، يشكل اليوم إلى حد كبير الهياكل الجيوسياسية العالمية. يعمل انتشار القوة الصينية في ثلاث مساحات تاريخية وجيوستراتيجية متميزة ومترابطة: 1- الشرق الأقصى / شمال المحيط الهادئ . منطقة مميزة للطموحات الإمبراطورية للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر ضد اليابان. الصراع الكوري الحالي هو جزء من هذا الفضاء التاريخي مع ، على وجه الخصوص ، تغييرين رئيسيين: محو القوى الأوروبية ؛ دور الصين. 2- بدأ شي جين بينغ وتجسده "طرق الحرير" الجديدة ، وهو يغطي منطقة أوراسيا بأكملها والشرق الأوسط والشرق الأدنى وشمال شرق وشمال إفريقيا.





من الناحية الرمزية ، تتبع عولمة الصينية الجديدة مسارات التوسع الأولي للإمبريالية الأوروبية التقليدية داخل "العالم القديم". 3- الفضاء العالمي . أصبحت الصين الرأسمالية في السنوات الأخيرة لاعبا رئيسيا في جميع القارات وفي جميع المجالات (تقريبا) ، الدبلوماسية والاقتصادية. الطموح الذي تم تأكيده عالمي ، بما في ذلك تأثير النموذج السياسي والثقافي الذي تمثل الصين ، في نظر شي جين بينغ ، حامله.من الصين ، كان العصر الذي شكلت فيه القوى الأوروبية الكوكب قوسًا قصيرًا فقط قبل أن يعود التاريخ إلى مساره "الطبيعي" - أي مركزية الصين. توفر هذه الرؤية المركزية السائدة في الصين قاعدة ثقافية صلبة لتوسع العولمة الصينية الجديدة - تمامًا كما فعلت الرؤية الأوروبية المركزية للإمبريالية الغزيرة قبل قرنين من الزمان. إنها مسألة "إبراز" "الحضارة الصينية"، كما حدث بالأمس مع "الحضارة الأوروبية".بالنسبة إلى شي جين بينغ ، سيصبح القرن الحادي والعشرون "القرن الصيني".





بمجرد وصوله إلى السلطة ، كان الهدف الرئيسي لـ Xi Jinping هو تأكيد الهيمنة الصينية في شرق آسيا ، في كل المجالات: الاقتصادية والمالية والدبلوماسية والسياسية والعسكرية. لا توسع دولي دون تعزيز قوتها الإقليمية. استفادت بكين من الشلل المؤقت لواشنطن. أراد أوباما إعادة تركيز القوة الأمريكية بجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ "ركيزة" له، لكنه ظل أسير مستنقع الشرق الأوسط. بعد فترة وجيزة من انتخاب ترامب ، انسحبت واشنطن من الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) ، وهي اتفاقية متعددة الأطراف قيد التشكيل، تاركة المجال أكثر حرية للعولمه الصينية. في ظل هذه الظروف، كانت بكين قادرة على استخدام جميع الروافع الموجودة تحت تصرفها للتعلق بنفسها و/ أو تحييد البلدان المتاخمة لبحر الصين الجنوبي: القوة العسكرية الساحقة ، والاعتماد الاقتصادي الموضوعي، والحوافز المالية، والنفوذ السياسي (و يعتبر التطور الرأسمالي مناسبًا من قبل أنظمة مختلفة في المنطقة. شيدت بكين من الصفر سبع جزر اصطناعية تضم اليوم منشآت مهمة (مهابط طائرات وبطاريات صواريخ أرض - جو وبطاريات مضادة للسفن وحظائر محصنة ورادار وأنظمة تشويش للاتصالات).





يشكلون معًا مجمعًا متماسكًا ، يتحكمون في الأساليب من جميع النقاط الأساسية. لقد هبطت قاذفات القنابل الاستراتيجية H-6K (ذات القدرات النووية) بالفعل هناك، في لفتة سياسية مع وضع طائرات B-52 في الولايات المتحدة في الاعتبار.عسكرة بحر الصين الجنوبي فعالة ، لصالح الصين. بالتأكيد ، لا يمكن لبكين معارضة مرور الأسطول السابع للولايات المتحدة ومنع العبور الدولي ، لكن واشنطن لا تستطيع "صد" الوجود الصيني دون التعرض لصراع على مستوى عالٍ للغاية.بكين لم تتوقف عند هذا الحد.





تم الكشف عن مشروع "طرق الحرير الجديدة" في عام 2005 ، ولكن لم يبدأ تنفيذه إلا مؤخرًا. لا يزال من السابق لأوانه تقييم إلى أي مدى سيتم تحقيقه بالفعل. إن الطموح هائل. يجب أن يربط الطريق البري (الطريق) الصين بأوروبا عن طريق عبور القارة الآسيوية. يبدأ الطريق البحري (الحزام) من جنوب شرق آسيا ليذهب إلى شرق إفريقيا والمغرب العربي. تهدف ستة "ممرات إقليمية" إلى جعل عدد أكبر من البلدان ممكنًا في المحورين الرئيسيين. تتمثل الخطوة الأولى في تطوير مجموعة متماسكة من البنى التحتية ، لزيادة الاستثمارات ، وتقديم منافذ للقطاعات الصناعية التي تعاني من فائض الإنتاج الوطني (الأسمنت والصلب) وتوظيف "فائض" القوى العاملة (المستخدمة في مواقع البناء في جميع أنحاء العالم) ؛ لفتح طرق الاتصال وتحسينها ، ولكن أيضًا لتقوية التأثير السياسي والثقافي للدولة الصينية (بما في ذلك من خلال تطوير الجانب الاجتماعي: بناء المستشفيات والمدارس). في نهاية المطاف ، فإن الطموح هو المساعدة في جعل الصين نقطة مرجعية "حضارية" عالمية بديلة للولايات المتحدة.الاعتبارات الجيو-اقتصادية والجيواستراتيجية هي في صميم سياسة التوسع متعدد الأبعاد.





بالنسبة لبكين ، يتعلق الأمر بتأمين إمدادات المواد الخام وخفض تكاليف النقل ، كما هو موضح ، فيما يتعلق بمنتجات النفط في الشرق الأوسط ، وبناء ميناء جوادار الصيني الباكستاني العملاق ؛ تحسين اختراق الأسواق التي تهيمن عليها ، حسب الحالة ، اليابان أو كوريا الجنوبية أو روسيا أو الولايات المتحدة ؛ مضاعفة الطرق التي تجعل من الممكن تجاوز مضيق ملقا ، الذي من المحتمل أن يتم حظره في حالة أزمة حادة مع واشنطن ، عبر بنجلاديش أو بورما أو باكستان . تغطي الاستثمارات جميع القطاعات (من السياحة إلى التعدين ، والإلكترونيات إلى الطاقة الشمسية) ، وإنشاء المواقع الصناعية ومناطق الموانئ ، والأعمال الرئيسية (السكك الحديدية ، والجسور ، والأنفاق ، والسدود) والطاقة (أنابيب النفط والغاز ، ومحطات الطاقة ، ومزارع الرياح. ..).





من الناحية المالية ، سيتطلب المشروع 800 مليار يورو يتم الحصول عليها من خلال إنشاء بنك التنمية الجديد وصندوق طريق الحرير والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB). تحفر الصين بعمق لتمويل المشروع، لكن الدول الأخرى مدعوة للاستثمار فيه. على الرغم من المعارضة المعلنة للولايات المتحدة ، إلا أن ألمانيا وأستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة استجابت للدعوة. لا تريد الدول الغنية أن تُستبعد من مثل هذا المشروع الكبير - والدول الفقيرة لا تستطيع ذلك ، إذ تعتبره فرصة فريدة لإطلاق تنميتها (حتى في ظل خطر التبعية).بمساعدة "الممرات" ، يهتم حوالي 70 دولة بهذا المشروع! بعد استثمارها من اليسار واليمين والوسط ، تسعى بكين اليوم - خاصة في ظل التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة - إلى تعزيز أولويتها في محيطها الآسيوي ، وتخصيص نصف قروضها الممنوحة في إطار الحرير الجديد لهذا المجال. الطرق. الصين هي أكبر شريك تجاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). نفوذها هو المسيطر في لاوس وكمبوديا ، كبير في حوض ميكونغ ، بما في ذلك تايلاند ، معززة ببناء سكة حديدية تربط كونمينغ (في يونان) بسنغافورة. تسيطر بشكل فعال على عدد متزايد من الموانئ في بورما وبنجلاديش وسريلانكا وباكستان وجزر المالديف وعمان .أبعد من ذلك ، ستصل طرق الحرير الجديدة إلى البندقية وروتردام في أوروبا الغربية.





عمليات الاستحواذ والزرع تعمل حتى فرنسا وبريطانيا وسويسرا وإيطاليا والبرتغال واليونان (ميناء بيرايوس!) ... قطار شحن من ييوو ، الواقعة جنوب شنغهاي ، يمتد لأكثر من 12000 كيلومتر لربط الصين مباشرة 32 مدينة أوروبية ، بما في ذلك لندن ومدريد وكوفولا (فنلندا) ودويسبورغ (ألمانيا) وليونز (فرنسا). ارخص من الطائرة واسرع من القارب .وقد تم بالفعل القيام باستثمارات كبيرة أو هي قيد التفاوض في معظم دول أوروبا الشرقية. في آسيا الوسطى ، يمر الطريق البري عبر كازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وأذربيجان. تواصل "الشراكة" ، التي بدأت في عام 2012 ، النمو: تنسيق "16 + 1" بين الصين و 16 دولة في وسط وشرق أوروبا: إستونيا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، بولندا ، جمهورية التشيك ، سلوفاكيا ، المجر ، رومانيا ، بلغاريا ، سلوفينيا وكرواتيا وصربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وألبانيا ومقدونيا.في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، يقود الحزام جيبوتي وإثيوبيا ومصر والجزائر والمغرب. ويجري التفاوض في الوقت الحالي على اتفاقيات معززة مع إيران التي تواجه الحظر الأمريكي.





في نوفمبر 2017 ، تم توقيع اتفاقية بين الصين وبنما ، التي انضمت الأخيرة إلى مشروع طرق الحرير ، لتصبح رسميًا الفرع البحري الثالث لهذه المبادرة. إن جهد التوسع العالمي الذي يركز على مثل هذه الفترة المحدودة من الوقت هو جهد غير مسبوق. يُخشى أن تكون تكاليفها الاجتماعية والثقافية والبيئية كبيرة - بالإضافة إلى المخاطر الاقتصادية والمالية ، التي تعززها المخاطر السياسية: الانتكاسات المحتملة للتحالفات من قبل الحكومات الوطنية، والعمليات التي يتم تنفيذها في مناطق الصراع .