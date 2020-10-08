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أخبار العالم

إصابة صائب عريقات القيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية بـ كورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:34 م
صائب عريقات
صائب عريقات
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قسم الخارجي
أعلنت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات صائب عريقات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وكتبت الأمانة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بسم الله الرحمن الرحيم ( واذا مرضت فهو يشفين )صدق الله العظيم تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن اصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا". 

وأضاف: "وتتمنى له الشفاء العاجل. وتعتذر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام". 

وسجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,537,669 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم  37,392 حالة وفاة وتعافى 1,274,011 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال إن لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد ربما يكون جاهزا بحلول نهاية العام.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية"سنحتاج إلى لقاحات وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام".


وهناك 9 لقاحات تجريبية لدى مبادرة كوفاكس، التي تقودها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من كوفيد-19 بحلول نهاية 2021.


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