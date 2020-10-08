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رياضة

تعرف على أرقام وإنجازات صفقة أهلي جدة الجديدة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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عمر سلامة

حسم أهلي جدة رسميًا صفقة ضم الأسد المغربي إدريس فتوحي ليمثل صفوف الفريق الأول لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر قادمًا من الحزم.


وجاء تعاقد الأهلي مع إدريس فتوحي لتدعيم مركز خط الوسط بعد رحيل البرازيلي جوزيف دي سوزا إضافة إلى إصابة عدد من اللاعبين خلال الموسم الماضي.


وقدم فتوحي مستويات مميزة خلال تواجده مع الحزم في الموسم الماضي فقد ساهم في صناعة 11 تمريرة حاسمة ليُصبح ثالث أكثر لاعب صناعةً في الدوري السعودي.


ويضم الدوري السعودي مجموعة مميزة من المغاربة من بينهم ثنائي النصر عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط ولاعب الباطن يوسف الجبلي ومتوسط الاتحاد كريم الأحمدي.

 

ونستعرض لكم خلال السطور التالية مسيرة اللاعب.

 

1- إدريس فتوحي مواليد مدينة “كازابلانكا” المغربية في 30 سبتمبر 1989 أي يبلغ من العمر “30 عامًا”، وبدأت مسيرته الرياضية في الوداد البيضاوي حتى بلغ سن الـ13.

 

2- عندما أتم سن الـ16 شارك في برنامج مغربي شهير وهو “القدم الذهبي” حيثُ تواجد الفائز و9 من المتأهلين للتصفيات النهائية في دورة تدريبية في لوهافر إيه سي الفرنسي.

 

3- إدريس فتوحي “30 عامًا” يجيد اللعب في مركزي صانع الألعاب والجناح.

 

4- واصل مسيرته مع لوهافر الفرنسي حتى انضم لصفوف إستر في عام 2009 وبعدها بدأ رحلته في الدوريات الخليجية من بوابة عجمان في 2013.

 

5- انضم فتوحي في صيف 2016 إلى الخريطيات و سرعان ما رحل وانتقل إلى دبا الفجيرة في أكتوبر من العام ذاته وشارك معه في 63 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة.

 

6- يمتلك فتوحي قدمًا قويةً ويعد لاعبًا مثاليًا في وسط الملعب من حيثُ صناعة الأهداف والحفاظ على الكرة وبناء الهجمات ودقة الكرات الطويلة والثابتة والتسديد.

 7- التحق فتوحي بصفوف الحزم في صيف 2019 قادمًا من دبا في صفقة لم يكن لها صدى إعلامي وخاض مع الفريق 31 مباراة خلال الموسم الماضي و(سجل 3 أهداف – صنع 11 تمريرة – وصناعة 48 فرصة – و76 مراوغة ناجحة – ثالث أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري السعودي).

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