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توك شو

خبير أسري: التوقع أحد أسباب المشكلات بين الزوجين.. فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
الخيانة الزوجية
الخيانة الزوجية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور إيهاب زايد الخبير الأسري، إنه لا يوجد زوج يخون زوجته دون أسباب لأنه من المؤكد أنه وجد في الطرف الآخر أو المرأة الأخرى ما لم يجده في منزله.

وأضاف إيهاب زايد خلال مداخلة هاتفية في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من أسباب الفجوة بين الزوجين هي مرحلة الفتور والخرس الزوجي بعد فترة من الزواج.

واوضح إيهاب زايد، إن مشكلة الخيانة الزوجية تتسبب في أذى للأولاد وهو ما يجعلنا نصدر للمجتمع أبناء غير أسوياء و يدفعون ثمن الخيانة التي لا ذنب لهم فيها.

وتابع إيهاب زايد، الخبير الأسري، أن الوازع الديني أحد أهم الأسباب لوجود الخيانة بين الزوجين، موضحا أن "التوقع" من أسباب المشكلات بين الزوجين، "لأني أنا كزوج متوقع أن زوجتي تعملي حاجة بطريقة معينة، ومبيحصلش، وبالتالي تيجي المشكلة هنا".

واستكمل : إن الخيانة الزوجية لها سببان الأول هو معصية الزوج نفسه و عصيانه لربه وفساد وطيته وبعده عن الله.
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