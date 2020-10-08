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مرأة

شاهد.. داليا مصطفى تخطف الأنظار برفقة زوجها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" برفقة زوجها شريف سلامة. 

وظهرت داليا مصطفى في إطلالتها الجديدة خلال قضاء إجازتها الصيفية في نويبع وهي ترتدي كاش مايوه أنيق باللون الأسود".

وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه مع عدد من النجوم.


مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.

كانت الفنانة داليا مصطفى، حكت عن تجربتها مع أولادها سليم وسلمى، قائلة: "أنا مع أولادى بحاول بقدر الإمكان أنى مكنش دايركت.. لأنهم وصلوا لسن دلوقتى لازم نلف وندور من أجل إقناعهم"، مشيرة إلى أنها تحاول دائما عند خروجهم مع أصدقائهم أن تستفسر عنهم.


وأضافت "داليا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "راجل و2 ستات" المذاع عبر فضائية "أون"، أنها تحاول معرفة أمهات أصدقاء أولادها فى البداية، موضحة: "الأم هى الى بتوضح تربية الأولاد بتبقى عاملة أزاى.. أنا عينى عليهم دايما".

شاهد.. داليا مصطفى تخطف الأنظار برفقة زوجها
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