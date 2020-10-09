موجة غضب جديدة ضد الشرطة الأمريكية بسبب إسقاط امرأة حامل أرضا.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات لفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي من مدينة كانساس بولاية ميسوري الأمريكية يظهر شرطيا يسقط أرضا امرأة حاملا من أصول إفريقية ويضغط على ظهرها جراء تكبيلها.





وتباينت الأنباء حول سبب وقوع الحادث واعتقال المرأة الحامل في المواقع الإخبارية الأمريكية، لكن الحادث تسبب في احتجاجات أمام مقر شرطة المدينة وموجة جديدة من الغضب تجاه الشرطة الأمريكية.



