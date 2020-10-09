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توك شو

موجة غضب جديدة ضد الشرطة الأمريكية بسبب إسقاط امرأة حامل أرضا.. فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:31 ص
عنف الشرطة الأمريكية
عنف الشرطة الأمريكية
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات لفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي من مدينة كانساس بولاية ميسوري الأمريكية يظهر شرطيا يسقط أرضا امرأة حاملا من أصول إفريقية ويضغط على ظهرها جراء تكبيلها.

وتباينت الأنباء حول سبب وقوع الحادث واعتقال المرأة الحامل في المواقع الإخبارية الأمريكية، لكن الحادث تسبب في احتجاجات أمام مقر شرطة المدينة وموجة جديدة من الغضب تجاه الشرطة الأمريكية.

وكان هناك اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد مقتل المواطن من أصول أمريكية لاتينية، ريكاردو مونييس، على يد الشرطة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث وقع ظهر أمس الأحد، حيث وصل رجل شرطة، بعد تلقيه بلاغ استدعاء، إلى منزل كان فيه مونييس، البالغ من العمر 27 عاما.

وأوضحت تقارير إعلامية أن مونييس، بعد أن لاحظ رجل الشرطة، غادر المنزل وكان يقترب منه حاملا سكينا في يده، وإثر ذلك أطلق عنصر أجهزة الأمن النار على الشاب الأمريكي اللاتيني عدة مرات، مما أدى إلى مقتله على الفور.
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