لقشرة الرأس والتجاعيد .. 4 وصفات باللبن الرايب لحل مشاكل شعرك





يمكن أن تمنحك الأحماض الدهنية الموجودة في اللبن الرائب شعرًا صحيًا وسلسًا وخالٍ من التجعد ، كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا ، مما يجعلها مكونًا ممتازًا لمحاربة التهابات فروة الرأس التي تسبب قشرة الرأس وحكة فروة الرأس فيما يلي بعض وصفات ماسكات الشعر التي تحتوي على اللبن الرائب والتي ستعالج جميع مشاكل شعرك.

للتخلص من قشرة الرأس

يمكن أن تكون قشرة الرأس عنيدة ويصعب التخلص منه

خذ كوبًا من اللبن الرائب و 5 ملاعق صغيرة من مسحوق بذور الحلبة وملعقة صغيرة من عصير الليمون. اخلطي جميع المكونات في وعاء حتى تحصلي على عجينة ناعمة. ضعي هذا على شعرك من الجذور حتى الأطراف. اتركيه لمدة ساعة تقريبًا ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يمكنك استخدام شامبو خفيف إذا كنت ترغب في ذلك بعد شطف شعرك بشكل صحيح. استخدم قناع الشعر هذا مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.اقرأ أيضًا - Amla for hair: تعرف على فوائده وطرق استخدامه













لترطيب شعرك

خذ كوبًا من اللبن الرائب وأضف إليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون . اتركه جانبا، خذ كوبًا من الماء واخلط عصير الليمون فيه. ضعي مزيج اللبن الرائب والزيت لتنظيفه وشعرك الرطب واتركيه لمدة 30 دقيقة. اشطفي شعرك بالماء الفاتر حتى تتخلصي من خليط الخثارة من شعرك. استخدمي ماء الليمون لشطف شعرك أخيرًا. كرري هذا مرة كل أسبوع لشعر ناعم وسهل التصفيف.اقرأ أيضًا - قم بتضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي كجزء من روتين العناية بالشعر





للحصول على لمعان وترتد

هذا قناع شعر أكثر تفصيلًا ولكن النتائج تستحق العناء. ستحتاج إلى بعض المكونات المتوفرة بسهولة. خذ كوبًا من اللبن الرائب العادي و 20 زهرة كركديه و 10 أوراق نيم وعصير نصف برتقالة. بادئ ذي بدء ، اصنع عجينة من زهرة الكركديه وأوراق النيم في الخلاط. أضف اللبن الرائب وعصير البرتقال إليه. امزج حتى تحصل على عجينة ناعمة. ضعي القناع على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة. اغسلي شعرك بالشامبو بعد ذلك. افعل هذا مرة واحدة في الشهر.





للشعر المجعد