وقفة احتجاجية من أعضاء الزمالك بسبب قرارات اللجنة الأوليمبية

حرص أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك علي القيام بوقفة احتجاجية بمقر النادي بجامعة الدول العربية احتجاجا على قرارات اللجنة الأولمبية.





وطالب أعضاء الجمعية العمومية باستمرار مرتضى منصور ورحيل هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية مشددين علي بقاء رئيس النادي .





وقاموا أيضا برفع لافتات تحمل كلنا مرتضى منصور ولافتات تحمل مرتضى منصور رئيس النادي الشرعي .





وتأتى هذه الجلسة المقرر لدعم رئيس النادي، ورفض قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة أربع سنوات وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه وكذلك الوقوف يدا واحدة ضد الهجمات الشرسة التي يتعرض لها نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.





فيما عقد منذ أيام قليلة نجوم وقدامى ورموز نادي الزمالك جلسة بصالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، وذلك لدعم وتأييد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.



