رئيس مجلس الطب العسكرى العام: إعداد ضابط المستقبل يبدأ من الطفولة

كشف اللواء طبيب علاء غيته، رئيس مجلس الطب العسكري العام، كيفية الاستعداد للالتحاق بالكلية الحربية ، قائلا إن الاستعداد للالتحاق بالكلية الحربية لابد أن يبدأ منذ الصغر وليس بعد للثانوية العامة، لافتا إلى أن استعداده متأخرا لا يمكنه من استيفاء الشروط الواجب توافرها خلال هذه الفترة القصيرة.





ونوه غيته خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، إلى أن الأسرة عليها دور كبير فى تنشئة الطفل منذ الصغر، لتهيئته للقبول بالكلية الحربية، بداية من الأكل الصحى، وممارسة الرياضة، والقراءة والإطلاع.





ووجه رئيس مجلس الطب العسكرى العام، رسالة لأولياء الأمور، مفادها "ضابط المستقبل يبدأ من الطفولة"، لافتا إلى أنهم من خلال الكشف الطبى فى الكلية الحربية، اكتشفوا وجود حالات سمنة، مشيرا إلى أن من يحاول التخسيس متأخرا، يظهر لديه آثار ترهل.





وتابع أن من العادات السيئة التى يجب الابتعاد عنها، هى الألعاب الإلكترونية، مشيرا إلى أنها تسبب ضعف فى النظر وأيضا تقوس فى فقرات الظهر.









و في السياق ذاته نوه مدير الكلية الحربية اللواء أشرف سالم زاهر، إلى أن مدة تواجد الطالب في الكلية 3 سنوات ميلادية، يدرس خلالها العلوم العسكرية في السنة الأولى، وفى العام التالى يدرس العلوم الإنسانية وأساسيات علمية، وفى العام الثالث يدرس المواد التخصصية، كما يتم إيفاد مجموعة من الطلبة المتفوقين علميا وانضباطيا للأكاديميات العسكرية الأجنبية.

وعن أعداد المتقدمين للكلية الحربية سنويا، أكد اللواء أشرف سالم زاهر، أن الأعداد تتراوح ما بين 100 إلى 200 ألف طالب، وشهد العام الحالي زيادة ملحوظة رغم انتشار فيروس كورونا، وهذا يعكس مدى الوعى والإجلال لتضحيات القوات المسلحة التي يقدمها ضباطها وجنودها في سبيل الوطن.

ونوه إلى أن الكلية الحربية هي المسئولة عن تأهيل ضباط المستقبل لمهمة الدفاع عن أرض الوطن وحماية الوطن، لذلك لابد من اختيار الطلاب بعناية طبقا لمواصفات محددة.





وأشار إلى أن ولاء الطلاب وانتمائهم هو للوطن فقط، قائلا: "لا يوجد واسطة على الإطلاق في الكلية الحربية والأفضل للطالب الذى سيعتمد على وجود واسطة أن يعد نفسه إعداد جيد بدنيا وثقافيا".

وتابع: "أنصح الطلاب المتقدمين بالالتزام بتنفيذ تعليمات ملء الملف من البداية، وكتابة جميع البيانات المطلوبة دون إخفاء أي بيان سواء سهوا أو عمدا".



