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فن

يؤسفنى أقول إنى حبيتها .. رامى جمال يشيد بمهرجان اخواتى .. شاهد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:55 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان رامى جمال صوره جديده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر فى الصوره منشور له تحدث فيه عن عشقه لمهرجان " اخواتى" الذى انتشر مؤخرا.

وكتب فى منشوره قائلا:" بصراحه بعد فترة عناد طويلة واصرار انى مش هسمع مهرجانات ولا هقبل احب النوع ده من المزيكا حصلت حاجه غريبة جدا ان فى حاجة كده معرفش اسميها غنوه بس هى مليانه كلمة اخواتى اخواتى اخواتى فضلت تدخل ودانى وتلزق لحد ما يؤسفنى اقول انى حبيتها".
و تابع معلقا :" اخواتى .. بنام بحلم انهم بيندهولى".

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.


وكانت الفنانة "ناريمان" زوجة  رامي جمال نشرت مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" .


وظهرت "ناريمان" في الفيديو وهي ترقص برفقة زوجها علي أنغام " اغنية  اوعديني"  من احدي حفلاته.
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